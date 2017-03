GISAD Initiator fordert geschenkte Zeit für Startups / Gesellschaftlich strukturrelevante Ideen müssen gefördert werden! (FOTO)

Krefeld (ots) -Interview mit GISAD Initiator, Autor des Bauplans für die digitaleGesellschaft und Gutachter beim start2grow Gründungswettbewerb OlafBerberich.Was sollten wir in Deutschland anders machen als die USA?Das Silicon Valley erstellt skalierbare Geschäftskonzepte fürMilliarden von Menschen. Fortschritt ist immer irgendwie gut und wirdgesellschaftlich nicht reflektiert. Spätestens seit der Fake NewsDebatte sehen wir jedoch, wie schwerwiegend solche Geschäftskonzeptein unser Leben eingreifen. Politiker sehen sogar die Demokratiebedroht.In Deutschland waren wir schon immer etwas gründlicher. Wirsollten uns auch in Zukunft diese Zeit nehmen. Die Auswirkungen vonInnovationen auf die Gesellschaft müssen in die Planung miteinfließen.Welche Unterstützung brauchen neue Projekte?Die Zeit bis zur Markteinführung kostet viel Geld. Startups müssendaher diese Zeit möglichst kurz halten. An der Überprüfung derAuswirkungen des Konzeptes auf die Gesellschaft wird meist gespart.Zum Beispiel der Taxi Dienst Uber arbeitet permanent an den Grenzender Legalität, mit dem hohen Risiko, sich nicht nachhaltig am Markthalten zu können. Eine bessere Vorbereitung hätte zu wenigerReibungsverlusten geführt.In der amerikanischen Kultur geht man davon aus, dass nur eingeringer Prozentsatz den Markteintritt erfolgreich schafft. DieseStartups müssen dann durch ihre skalierbaren Geschäftsmodelle dasGeld für die gescheiterten Investments mitverdienen.Geht man davon aus, dass jeder Kunde eines Startups auch Teil derGesellschaft ist, so sind Unternehmen, welche die gesellschaftlicheRelevanz ihrer Produkte vor dem Markteintritt berücksichtigt haben,nachhaltig erfolgreicher. Die Gesellschaft und die Unternehmenprofitieren also in gleicher Weise, wenn eine Markteinführung gutvorbereitet wird.Was bedeutet das für Investoren?Die Zinsen sind derzeit niedrig. Viele Investoren wären bereit,ein wenig länger auf den Return on Investment zu warten, wenn siehierfür über die Gesamtlaufzeit höhere Zinsen erhalten würden.Wenn die Gesellschaft die vordigitalen Errungenschaften in diedigitale Transformation übernehmen will, ist sie gezwungen, dashöhere Risiko der Startups für gesellschaftskonforme Produkte zuübernehmen. Die öffentliche Hand muss Unternehmen hierfür verloreneZuschüsse als geschenkte Zeit für eine längere Vorbereitungsphase zurVerfügung stellen. Hierdurch entsteht ein Standortvorteil. Qualitativhochwertige Unternehmen siedeln sich an.Wie kann GISAD dabei helfen?Investoren benötigen Kennzahlen, um die Rentabilität und dasRisiko ihres Invests beurteilen zu können. GISAD arbeitet derzeit aneinem Konzept, um Unternehmen eine Kennzahl an die Hand zu geben, inder mögliche negative und mögliche positive Auswirkungen einer Ideeauf die Gesellschaft festgehalten sind. Das GISAD Grundsatzprogrammkann man kostenlos unter http://dl.gisad.eu/wg.pdf herunterladen.Sie finden- das Global Institute for Structure relevance, Anonymisation andDecentralisation i.G. unter http://gisad.eu- Informationen zum Bauplan für die digitale Gesellschaft unterhttp://gisad.eu/der-bauplan/- die aktuellen Blogartikel unter http://www.finders.de- die Vita von Olaf Berberich unterhttps://www.xing.com/profile/Olaf_Berberich2Folgen Sie dem neuen GISAD Twitter Account unterhttps://twitter.com/Olaf_BerberichPressekontakt:Olaf BerberichInitiator Global Institute for Structure relevance, Anonymisation andDecentralisation47708 Krefeld, Postfach 100852Tel. 02151-3872601Web: http://gisad.euMail: vip@gisad.euOriginal-Content von: getTIME.net GmbH i.L., übermittelt durch news aktuell