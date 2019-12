GIM mit neuer Kooperation im Bereich Geolocation-Tracking

Heidelberg (ots) - Die GIM Gesellschaft für Innovative Marktforschung kooperiertab sofort mit dem Schweizer Online Marktforschungsinstitut intervista und demPanelanbieter GapFish. Im Fokus der neu gegründeten Dreier-Allianz steht einneuartiges Forschungsangebot, welches Erkenntnisse über und von mobilenKonsumenten in der digitalen Ära generieren soll.Für das neue Forschungsangebot stellt die in Bern ansässige intervista AG derGIM ihre Geolocation-Tracking-App "Footprints Research" exklusiv für dendeutschen Markt zur Verfügung. Die GapFish GmbH (Berlin) konnte wiederumgewonnen werden, um in deren hochwertigem Panel ein spezielles Mobile-TrackingPanel aufzubauen.Die Kooperation der drei Unternehmen beschränkt sich auf das forschungsbezogeneneue Angebot, etwaige Unternehmensbeteiligungen oder eine Zusammenarbeit in Formeines vertraglich festgeschriebenen Joint Ventures existieren nicht.Das neue Angebot erweitert die über die intervista App generiertenGeolocation-Daten mit zielgruppenbezogenen Informationen, die aus dem Panel vonGapFish stammen. Neben klassischen Strukturdaten der Panelisten sind zudem nochpsychographische Zielgruppendaten, die aus der GIM Forschung stammen, in dasAngebot integriert. Zusätzlich zu diesen Informationen besteht die Möglichkeit,die Panelisten gezielt zu befragen, sei es unmittelbar am POI oder im Nachgang.Das neue Forschungsangebot startet im Januar 2020 unter dem Dach der GIM ("GIMTraces"). Es richtet sich an Unternehmen aus verschiedensten Branchen undBereichen, z.B. LEH, Werbung/Out-of-Home, Automotive, Tourismus, u.v.m.GIM Geschäftsführer Dr. Jörg Munkes: "Die Kooperation sowie das darausentstehende neue Angebot bündelt viele unserer Kompetenzen. Wir haben hier dieeinmalige Chance, unsere Skills in den Bereichen Zielgruppe, Data Science, OOHund Shopper mit einer exzellenten technischen Lösung in einem Qualitätspaneleinzusetzen."Die GIM Gesellschaft für Innovative Marktforschung zählt zu den wichtigstenFull-Service Forschungsunternehmen mit Sitz in Deutschland. Der Hauptsitz istHeidelberg, daneben unterhält die GIM Standorte in Berlin, Nürnberg, Wiesbaden,Lyon, Zürich und Shanghai.Pressekontakt:Frank Luschnat+49 (0)6221 83 28 85f.luschnat@g-i-m.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/43317/4465688OTS: GIM Gesellschaft für Innovative Marktforschung GmbHOriginal-Content von: GIM Gesellschaft für Innovative Marktforschung GmbH, übermittelt durch news aktuell