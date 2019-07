GIM mit erweiterter Geschäftsführung

Heidelberg (ots) - Die GIM Gesellschaft für InnovativeMarktforschung erweitert ihre Geschäftsführung. Dr. Jörg Munkes undDr. Stephan Telschow rücken in das Management auf und bildengemeinsam mit Wilhelm Kampik und Stephan Teuber ab sofort dasFührungsteam der GIM.Insbesondere das Wachstum und die langfristige Ausrichtung desUnternehmens waren Triebfedern zur Erweiterung der Geschäftsführung."Mit der Neustrukturierung differenzieren wir die Kompetenzen unseresManagements weiter und bauen auf eine selbstständige Entwicklung derGIM", so GIM Gründer Wilhelm Kampik. "Somit sichern wir dieKontinuität unserer Arbeit und stellen die Weichen für eineerfolgreiche, unabhängige Zukunft der GIM."Dr. Jörg Munkes ist seit 2003 bei der GIM tätig. Er ist Leiter desquantitativen Forschungsbereichs und war viele Jahre Mitglied desManagementboards. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in denBereichen psychografische Zielgruppen-, Werte- und Markenforschung.Zuvor hat er in Sozial- und Persönlichkeitspsychologie promoviert.Dr. Stephan Telschow leitet seit 2008 das Berliner Büro der GIM.Neben seiner Tätigkeit als Bereichsleiter war er als CorporateDirector langjähriges Mitglied des Managementboards. Der promovierteSozialwissenschaftler ist seit über 15 Jahren bei der GIM tätig.Thematisch liegt sein Fokus in der Shopper- und Retail-Forschung."Wir freuen uns auf die neue Aufgabe und die damit verbundenenHerausforderungen. Wir haben das große Glück, auf einemhervorragenden Fundament aufbauen zu können, das sich in den letztenJahren durch die Integration vieler neuer Angebote nochmals erweiterthat", so Dr. Jörg Munkes. "Wachstum über den Rahmen klassischerMarktforschung hinaus, die Potentiale der größer gewordenen GIMvernetzen und mit klugen mixed method Angeboten überraschen - dassind für uns die großen Themen der Zukunft", ergänzt Dr. StephanTelschow.In der Geschäftsführung sind Dr. Jörg Munkes und Dr. StephanTelschow zukünftig für den Bereich Strategic Business Developmentverantwortlich. Dr. Jörg Munkes wird zudem das Ressort HumanRessources und Dr. Stephan Telschow das Ressort Operations aufGeschäftsführungsebene verantworten. Das Ressort Finance wird anWilhelm Kampik und das Ressort "Marketing & Cooperations" an StephanTeuber angebunden."Wir freuen uns sehr, dass wir mit Herrn Dr. Munkes und Herrn Dr.Telschow unsere Geschäftsführung um zwei Kollegen erweitern, die dieGIM schon seit vielen Jahren forscherisch und unternehmerischerfolgreich mitgestaltet haben. Gemeinsam möchten wir den Erfolg derGIM weiter vorantreiben.", erklärt Stephan Teuber.Die Gesellschaft für Innovative Marktforschung ist eininternational agierendes Marktforschungsunternehmen mit Sitz inHeidelberg und Niederlassungen in Berlin, Nürnberg, Wiesbaden, Lyon,Zürich und Shanghai. Seit über 30 Jahren erfolgreich auf dem Markt,mit über 180 MitarbeiterInnen und einem Umsatz von 29,3 Mio. EUR(2018) zählt die GIM zu den zehn größten deutschenFullservice-Marktforschungsinstituten.Pressekontakt:Laura Bechtold (Marketing & PR)Tel.: +49 (0)6221 83 28 -133E-Mail: l.bechtold@g-i-m.comwww.g-i-m.comOriginal-Content von: GIM Gesellschaft für Innovative Marktforschung GmbH, übermittelt durch news aktuell