Heidelberg (ots) - Es ist die perfekte mediale Inszenierung: JungeNutzer präsentieren sich auf Social Media-Plattformen inatemberaubenden Bildern - schön, verführerisch und erfolgreich. Dochwas verbirgt sich hinter dieser digitalen Maske? Wie sehen die jungenLeute "in Echt" aus, bei sich zu Hause? Was bleibt in der realen Weltvom aufwändig inszenierten "Digital Self" übrig?Im Rahmen der Studie "Digital Self vs. Real Self" haben PatriciaBlau und Tina Choi-Odenwald von der GIM Gesellschaft für InnovativeMarktforschung junge Menschen zwischen 16 und 23 Jahren, mehrheitlichFrauen, in den sozialen Medien begleitet, ihre Selbstwahrnehmungbeobachtet und diese mit ihrem Auftreten im realen Leben verglichen.Ergebnis: Es besteht eine erhebliche Diskrepanz zwischen dem "DigitalSelf", das die Teilnehmerinnen in App-Tagebüchern beschreiben und inSocial Media darstellen, und dem "Real Self", das die jungen Menschenin den Face-to-Face-Interviews bei sich zu Hause offenbaren. EineDiskrepanz, die die Befragten übrigens auch selbst empfinden. "Siehtman die User erst in ihrer medialen Inszenierung und trifft sie danndaheim, erkennt man sie nicht wieder", berichtet Patricia Blau,Corporate Director bei der GIM.Die digitalen Selbstinszenierungen spiegeln unter anderemmaterielle Träume wider, Vorstellungen von Schönheit, Schlankheit undErfolg - Bilder, die oft sehr gekonnt und mit hoher Fotoexpertisegestaltet werden. "Auf dem Weg zur Selbstoptimierung werden alle'Beautification'-Register gezogen", sagt GIM-Forscherin TinaChoi-Odenwald. "Viele User verfügen über eine verblüffendeSchminkexpertise."Gerade bei Teilnehmerinnen mit niedrigerem Bildungsniveau konntedie GIM eine recht eindimensionale Fokussierung auf solche direktenplakativen Symbole von Erfolg beobachten. "Bei höherer Bildung derNutzer gewinnt die Ästhetik des Bildes an sich Relevanz", sagtPatricia Blau. "Die Ästhetik wird dann zum zusätzlichen indirektenStatussymbol."Auch die Plattformen selbst, auf denen die Bilder gepostet werden,haben Einfluss auf die Selbstdarstellung. So variiert das digitaleSelbstbild ein und desselben User oft erheblich - je nachdem obsie/er auf WhatsApp, Snapchat, Instagram oder Facebook unterwegs ist.Übrigens: Je älter und je gebildeter die Nutzer sind, desto homogenerwird das "Digital Self" in den verschiedenen sozialen Medien.Pressekontakt:Frank Luschnatf.luschnat@g-i-m.com06221 83 28 85Original-Content von: GIM Gesellschaft für Innovative Marktforschung GmbH, übermittelt durch news aktuell