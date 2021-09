GIGABYTEs komplettes Gaming-Monitor-Sortiment wurde für seine hervorragende Leistung hoch gelobt

Taipei (ots/PRNewswire) -GIGABYTE, ein führender Hersteller von Mainboards und Grafikkarten, ist 2019 in den Markt für Gaming-Monitore eingestiegen. Durch seine jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Gaming-Hardware und einer Qualitätskontrolle auf höchstem Niveau konnte sich GIGABYTE innerhalb von nur drei Jahren zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten entwickeln und weltweit hervorragende Verkaufszahlen erzielen. Modelle wie der FV43U und FO48U waren bereits am ersten Verkaufstag bei Newegg ausverkauft und haben Verkaufsrekorde gebrochen. Im Rahmen des dualen Markenansatzes des Unternehmens bedient AORUS das Premium-Gaming-Segment und bietet e-Sport-taugliche Spezifikationen und Gamer-zentrierte Technologien für die höheren Ansprüche von Gaming-Enthusiasten, während GIGABYTE langlebige und leistungsstarke Optionen für Mainstream-Gamer anbietet.Der Erfolg der GIGABYTE-Gaming-Monitore hat die Aufmerksamkeit sowohl der Gaming-Communities als auch der Tech-Medien auf sich gezogen. Rtings.com, eine einflussreiche Testseite, die für ihre unvoreingenommenen Testberichte bekannt ist, testete auf Wunsch der Verbraucher mehrere der meistverkauften Modelle und lobte deren Allround-Performance in den höchsten Tönen. Der 28-Zoll-Monitor M28U wurde zum besten 4K-Gaming-Monitor für Spielekonsolen der neuen Generation gekürt, da er über einen HDMI 2.1-Eingang verfügt, der nativ 4K/120 Hz unterstützt und so ein intensives Gameplay ermöglicht. Der M32Q wurde als bester 32-Zoll-USB-C-Monitor für den Einsatz im Büro ausgezeichnet, da er über zahlreiche Anschlussmöglichkeiten und einen integrierten KVM-Switch verfügt. Der funktionsreiche Monitor liefert außerdem eine hervorragende Bildqualität und Farbleistung und ist sowohl für Spiele als auch für die allgemeine Produktivität geeignet. Zu guter Letzt lobte Rtings.com den M27Q als besten 1440p Gaming Monitor im Budgetsegment für seine außergewöhnliche Reaktionszeit, den geringen Input Lag und die hohe Bildwiederholrate.GIGABYTE hat vor kurzem ein komplettes 4K-Gaming-Monitor-Sortiment in Größen von 28 bis 48 Zoll auf den Markt gebracht, für Gamer, die bereit sind, in die nächste Generation des Gaming einzusteigen. Alle Modelle sind ab sofort erhältlich. Genauere Informationen zu den Produkten finden Sie auf der offiziellen Website von GIGABYTE: https://www.gigabyte.com/MonitorFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1610731/GIGABYTE_Complete_Gaming_Monitor_Lineup_Received_High_Praise_Stellar_Performance.jpgPressekontakt:Linda Yanglinda.yang@gigabyte.com+886-8912400Original-Content von: GIGABYTE, übermittelt durch news aktuell