GIGABYTE stellt neues Flaggschiff vor: AORUS 17X Gaming Laptop mit extremer Leistung

Taipeh (ots/PRNewswire) -GIGABYTE stellt heute sein neues Flaggschiff-Modell, den AORUS 17X Gaming-Laptop, vor, einer perfekten Symbiose aus bahnbrechender Leistung und verbesserter Portabilität. Als Herzstück arbeitet im AORUS 17X der neuste Intel Core i9 HX Prozessor der 12. Generation mit bis zu 16 Kernen und 24 Threads. In Kombination mit den NVIDIA® GeForce RTX™ 30 Grafikkarten generiert dieses Notebook einen Leistungszuwachs von bis zu 32% gegenüber seinem Vorgängermodell und gestattet es so Enthusiasten auch unterwegs Performance auf Desktop-Niveau abzurufen.Leistungsstarke Kerne erfordern eine hervorragende Kühlung. Die neueste Generation des AORUS 17X verwendet das exklusive WINDFORCE Infinity Kühlsystem. Es verfügt über zwei hocheffiziente Lüfter, 6 Heatpipes und mehrere Kühlrippen, welche die von CPU und GPU erzeugte Wärme effizient ableiten und den Laptop kühl halten, während die maximale Leistung während der gesamten Arbeitslast erhalten bleibt.Im Gegensatz zu herkömmlichen Displays mit schmalem Rahmen, bei denen nur die Seiten schlank gestaltet sind, verfügen der AORUS 17 und AORUS 17X Laptop dank der innovativen Bent-Type Technologie über die weltweit ersten Displays mit schmalem Rahmen an allen vier Seiten. Dank dieser Neuerung konnte der untere Bildschirmrand des AORUS 17X um 30% reduziert und so ein Screen-to-Body Verhältnis von 90% erreicht werden. Durch das gebogene Panel ist es beim AORUS 17X gelungen, einen 17 Zoll Bildschirm in einer Gehäusegröße eines herkömmlichen 15 Zoll Laptops unterzubringen, was die Portabilität deutlich erhöht. Dank des extrem schnellen Displays mit 360Hz Bildwiederholungsrate, empfiehlt sich der AORUS 17X für Gamer, die auch bei rasanten Spielen alles im Überblick halten wollen.Der AORUS 17X Gaming Laptop bringt unübertroffene Leistung und Gaming Grafik in einen kompakteren Formfaktor, was ihn zu einem leistungsstarken Laptop für anspruchsvolles Gaming unterwegs macht. Weitere Informationen zum AORUS 17X und anderen Gaming Laptops der AORUS-Serie finden Sie auf der offiziellen AORUS-Website: https://bit.ly/aorus17xFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1809748/KV.jpgPressekontakt:Catherine Tsai,catherine.tsai@gigabyte.com,+886289124000Original-Content von: GIGABYTE, übermittelt durch news aktuell