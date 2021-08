GIGABYTE stellt Marktführerschaft in der Motherboard-Innovation mit internationaler Auszeichnung unter Beweis

Taipei (ots/PRNewswire) - Das Motherboard ist eine der Kernkomponenten eines Computers, und seine stabile Funktion ist der Schlüssel zum reibungslosen Betrieb jedes Systems. GIGABYTE, eine weltweit führende Marke für Computerhardware, hat sich auf zukunftsweisende Technologien und Designinnovationen für Gaming-Fans, Content-Ersteller und das allgemeine Verbraucherpublikum spezialisiert. Bereits seit Jahren hält GIGABYTE seine führende Position im Bereich Motherboards aufrecht, hat zahlreiche internationale Design- und Innovationspreise gewonnen und kann unzählige Empfehlungen der Tech-Medien weltweit vorweisen.Im Jahr 2021 hat es GIGABYTE wieder geschafft. Die Motherboards der Z590 VISION-Serie sind mit dem Red Dot Design Award 2021 ausgezeichnet worden. Mit ihrem erfrischenden minimalistischen Design und den benutzerfreundlichen Funktionen konnten sich die Motherboards der Z590 VISION-Serie von ihren Konkurrenten abheben und haben den prestigeträchtigen Preis gewonnen, der herausragende Leistungen in Bezug auf Innovation, Einfallsreichtum und technische Leistung würdigt. Diese preisgekrönten Motherboards zeichnen sich nach wie vor durch die erstklassige Leistung, Haltbarkeit und Verarbeitungsqualität aus, für die GIGABYTE-Produkte stehen. Ihr innovatives Design hat sie zudem zum neuen Favoriten unter Content-Erstellern und "Prosumern" gleichermaßen gemacht.Neben der VISION-Serie bietet GIGABYTE auch die für Gamer konzipierten Motherboards der AORUS-Serie an, die beste Kritiken von den wichtigsten Tech-Medien erhalten haben. Diese Gaming-Motherboards verfügen über hervorragende Stromversorgungslösungen und thermische Designs, um eine effiziente Stromversorgung und Gesamtstabilität zu gewährleisten und den Spielern so ein bislang unerreichtes Gaming-Erlebnis zu bieten.Die Motherboards der Z590-Serie von GIGABYTE sind jetzt über die wichtigsten Einzelhandelskanäle erhältlich. Die Kunden können die leistungsstarken Funktionen der GIGABYTE-Premium-Motherboards nutzen, um ihre Lieblings-AAA-Spieletitel mit den höchsten Einstellungen zu spielen oder anspruchsvolle Aufgaben zur Content-Erstellung auszuführen, ohne dabei ins Schwitzen zu geraten. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von GIGABYTE: www.aorus.com/motherboards/intel/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1583119/Reddot.jpgPressekontakt:Linda Yanglinda.yang@gigabyte.com+886-2-89124000Original-Content von: GIGABYTE, übermittelt durch news aktuell