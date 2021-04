GIGABYTE holt mehrere Preise bei Red Dot Design Awards 2021

Taipei (ots/PRNewswire) - Alle Nominierungen von GIGABYTE gewinnen in ihrer KategorieDie Gewinner des renommierten Red Dot Design Award 2021 stehen fest. Zahlreiche GIGABYTE Produkte stachen unter den Zehntausenden von Einreichungen hervor und erhielten die prestigeträchtige Anerkennung, die das exzellente Design der GIGABYTE-Produkte unterstreicht.Dank seiner exzellenten Fähigkeiten im Produktdesign und seines Verständnisses dafür, was Verbraucher wünschen, hat GIGABYTE sowohl bei seinen Gaming- als auch bei den Creator-Serien-Produkten geglänzt. Die AORUS RTX 3080 XTREME war die einzige Grafikkarte, die in diesem Jahr einen Red Dot Design Award gewonnen hat. Sie beweist damit Gigabytes Entwicklungsstärke im PC-Gaming-Bereich. Der AORUS 17X, sowie die anderen drei AORUS Gaming-Laptops, führten die Branche an und erhielten eine Auszeichnung. GIGABYTEs Motherboards der Z590 VISION-Serie, einschließlich Z590 VISION D und VISION G, sind die einzigen ausgezeichneten Motherboards der Branche für Content-Ersteller.Die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten von GIGABYTE erhielten im Laufe der Jahre eine ganze Reihe internationaler Auszeichnungen. Die preisgekrönte AORUS RTX 3080 XTREME Grafikkarte ist die einzige Grafikkarte auf dem Markt, die mit dem patentierten Stapelkühler und dem alternierend drehenden Lüftermechanismus ausgestattet ist. Überragende Leistung bei einem flüsterleisen Betrieb sind das Ergebnis dieses überragenden Designs und machen die Produkte von AORUS zu Traumkomponenten für Hardware-Enthusiasten. Der AORUS 17X hat außerdem mehrere Branchenrekorde aufgestellt, darunter die effizienteste CPU/GPU-Kombination aus i9-11980HK und RTX 3080. Er ist außerdem das einzige Gaming-Notebook auf dem Markt, der mechanische OMRON-Schalter verwendet, was ihn zu einem wahren Glanzstück unter den heutigen Premium-Gaming-Notebooks macht.Weitere Informationen zu den preisgekrönten Produkten finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.gigabyte.com/WebPage/592/GIGABYTE_Design.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1487482/2021_Reddot_Award_New.jpgPressekontakt:Linda Yanglinda.yang@gigabyte.com+886-89124000Original-Content von: GIGABYTE, übermittelt durch news aktuell