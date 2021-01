GIGABYTE RTX 30 Serie Laptops jetzt nach beeindruckenden Vorbestellungszahlen weltweit im Handel erhältlich.

Taipei (ots/PRNewswire) - GIGABYTE, die weltweit führende PC-Marke, hat heute offiziell insgesamt 7 brandneue Laptops vorgestellt, die von der professionellen AORUS-Gaming-Serie bis zur AERO-Creator-Serie reichen und mit Grafiken der GeForce RTX 30-Serie ausgestattet sind. Dank der atemberaubenden Leistung und bemerkenswerten Funktionen, bei gleichzeitig geringem Gewicht und kompakten Maßen, wurden die neuen Laptops von Gaming-Enthusiasten und Entwicklern mit hohen Erwartungen versehen. Die Anzahl der weltweiten Vorbestellungen ist seit der ersten Ankündigung am 12. Januar hoch.Die neuen GIGABYTE Laptops sind mit GeForce RTX(TM)-Grafikprozessoren der 30er-Serie ausgestattet, die auf NVIDIAs Ampere(TM)-Architektur basieren. Sie bieten eine Grafikleistung der Extraklasse und sind mit den neuesten Intel® Core(TM)- 8-Kern Prozessoren der 10 ausgestattet. Um die RTX 30-GPUs an ihre Leistungsgrenzen zu bringen, hat GIGABYTE das exklusive WINDFORCE Infinity-Kühlsystem mit Vollkupfer-Heatpipes und optimiertem Thermo-Design aufgerüstet, um die zusätzliche GPU-Kapazität zu nutzen. Die Ergebnisse zeigten, dass selbst nach 60 Minuten harter Burn-in-Tests die CPU- und GPU-Taktraten immer noch stabil auf einem hohen Niveau blieben, was ein unglaublich flüssiges Gameplay oder eine blitzschnelle Erstellung von Inhalten gewährleistet, ohne ins Schwitzen zu kommen.Um Gaming-Leistung auf Profi-Niveau zu liefern, wurden die Laptops der AORUS-Serie gemeinsam mit G2 Esports entwickelt. Die Weltklasse-Spezifikationen zielen auf Hardcore-Gamer ab, mit Panels, die esports-taugliche Bildwiederholraten von 240 Hz oder 300 Hz unterstützen, und mechanischen Tastaturen. Für kreative Profis bieten die preisgekrönten Laptops der AERO-Serie mit den exklusiven X-Rite(TM) Pantone®-zertifizierten OLED-Panels akkurate und naturgetreue Farben. Sowohl AORUS als auch AERO sind zudem die wenigen auf dem Markt, die eine HDMI 2.1-Konnektivität unterstützen und eine perfekte Videoausgabe bis zu einer 4K-Auflösung bei 120 Hz bieten, um das Benutzererlebnis auf ein neues Niveau zu heben.GIGABYTE hat außerdem eine Reihe von detaillierten Leistungstests durchgeführt, um zu demonstrieren, wie leistungsfähig diese Laptops der neuen RTX 30-Serie wirklich sind. Weitere Ergebnisse finden Sie auf der offiziellen Landing Page, um zu erfahren, wie GIGABYTE die Performance an erste Stelle setzt: https://www.aorus.com/laptop/geforce-rtx30/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1426767/RTX30_Laptop_KV_1920x1080.jpgPressekontakt:Etien Tsaietien.tsai@gigabyte.com+886-89124000#3525Kontaktdaten anzeigen/ausblenden (#" class="contact-open mod-toggle-link event-trigger" data-category="contact-open" data-action="click" data-label="4824731)Pressekontakt:Etien Tsaietien.tsai@gigabyte.com+886-89124000#3525Original-Content von: GIGABYTE, übermittelt durch news aktuell