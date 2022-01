GIGABYTE Event 2022: Pressekonferenz zur Produkteinführung -GIGABYTE präsentiert neue Laptops der AORUS- und AERO-Reihe

Taipei (ots/PRNewswire) -Auf GIGABYTEs globaler Pressekonferenz "Define Your Vision" wurden die brandneuen AORUS-Notebooks für den Esports-Bereich und die AERO-Notebooks für den professionellen Einsatz vorgestellt, deren revolutionäres Design neue und verbesserte Möglichkeiten für Verbraucher bietet. Nicht zuletzt rundet der S55U-Monitor als Erweiterung der 4K-Gaming-Monitor-Serie das vielfältige Produktangebot des ersten Quartals ab.Ausgestattet mit den neuesten Alder-Lake-CPUs, verfügt die AERO 16-Serie über einen 16:10 4K OLED-Bildschirm, der die Standards für Laptop-Bildschirme neu definiert und die Benutzererfahrung maximiert. Das AORUS 17 ist ebenfalls mit der gleichen CPU ausgestattet und verfügt über ein 17-Zoll-Panel in einem Standard-15-Zoll-Notebook-Gehäuse, welches die Grenzen des Verhältnisses von Bildschirm zu Gehäuse ausreizt und die beste Darstellung auf kleinstem Raum bietet.Um die weltweite Pressekonferenz „GIGABYTE Event: Define Your Vision"" anzusehen, oder weitere Informationen zu den AERO und AORUS Laptop Modellen zu erhalten, besuchen Sie unsere Webseite: https://www.aorus.com/laptops/gamingFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1708130/GIGABYTE_Event_2022_Product_Launch_Press_Conference_debuts_AORUS_AERO.jpgPressekontakt:Linda Yang,linda.yang@gigabyte.com,+886-89124000Original-Content von: GIGABYTE, übermittelt durch news aktuell