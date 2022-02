GIGABYTE AERO Creator Laptops für Ihre Visionen

Taipeh (ots/PRNewswire) -Die weltweit führende Computermarke GIGABYTE hat die neue Generation der AERO Creator Serie Laptops mit Intels neuesten Prozessoren der 12er Generation und Grafikkarten der RTX30Ti-Serie in den Handel gebracht. Dieses Doppel-Upgrade erhöht die Bearbeitungs-Performance um 28%, was die Zeiteffizienz für Kreative erheblich verbessert.Der neu erschienene AERO 16 verfügt über einen 4K OLED-Bildschirm im "goldenen Verhältnis" von 16:10 mit schmalem Rahmen an allen 4 Seiten, was das Sichtfeld für Kreative revolutioniert. Zusätzlich zum Standard von 100 % DCI-P3 Farbraumabdeckung für Videobearbeitung, wird jeder Laptop einzeln werksseitig nach X-Rite und Pantone kalibriert und zertifiziert, um eine möglichst originalgetreue Farbdarstellung zu gewährleisten.Der AERO 16 wurde speziell für Kreative entwickelt, was sich auch in seinem ästhetischen Design wiederspiegelt. Das Chassis aus einer Aluminiumlegierung wurde von GIGABYTEs Designern mit Liebe zum Detail entwickelt, um den hohen Ansprüchen professioneller Nutzer gerecht zu werden. Der im Lieferumfang beim AERO 16 und AERO 17 enthaltende AERO HUB stellt bei Bedarf weitere Anschlüsse zur Verfügung, um dem Anspruch einer mobilen Workstation für kreative Köpfe gerecht zu werden.AERO Creator Laptops sind jetzt im Handel erhältlich. Weitere Informationen zur neuen Generation der AERO Creator Laptops finden Sie auf unserer Website: https://bit.ly/AEROlaptopFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1724710/To_Elevate_Your_Vision_GIGABYTE_s_AERO_Laptop.jpgPressekontakt:Linda Yang,linda.yang@gigabyte.com,+886-8912-4000Original-Content von: GIGABYTE, übermittelt durch news aktuell