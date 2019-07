GHP Financial Group erwirbt Vostok-Projekt

London (ots/PRNewswire) - Mark Garbers GHP Financial Group istalleiniger Eigentümer des Vostok-Projekts geworden, nachdem derbisherige Eigentümer, Alexander Ivanov, seine Beteiligung an Vostokvollständig verkauft hat, um sich auf die Entwicklung seinesHauptprojekts - die Waves Platform - zu konzentrieren.Die Vereinbarung ermöglicht es der GHP Group und Mark Garber,Distributed-Ledger-Technologien in ihre Ressourcen-, Produktions- undLogistik-Assets sowie in Partnerprojekte zu integrieren."Distributed-Ledger-Technologien sind ein äußerstvielversprechender Markt. Vostok ist einer der Marktführer inRussland mit Entwicklungspotenzial auf globaler Ebene. DieFortschritte von Vostok werden dazu beitragen, dass die Projekte derGHP Group ein neues technologisches Entwicklungsniveau erreichen. DieGruppe wird das Projekt weiter ausbauen und das Management-Team unddas Plattform-Entwicklungsteam behalten, deren Kompetenz durch dieBeteiligung an der Entwicklung einer Roadmap fürDistributed-Ledger-Technologien bestätigt wird", sagte Mark Garber,Vorstandsvorsitzender der GHP Group.Mark Garber ist einer der ersten Investoren des Vostok-Projekts.Im vergangenen Jahr hat Vostok Partnerschaften mit großen russischenFirmen- und Regierungskunden wie Sberbank, Transmashholding, VEB.RF,Rostec und der Region Nischni Nowgorod geschlossen. Im Rahmen derVereinbarung mit der Region Nischni Nowgorod wurde sogar ein Systemzur Bürgerabstimmung entwickelt, das es den Bewohnern der Regionermöglicht, zu bestimmen, für welche Zwecke ihre Steuern eingesetztwerden."Die Entwicklungswege von Vostok und Waves werden immerunterschiedlicher. Für mich stand und steht die internationaleEntwicklung der Waves Platform im Vordergrund, um die nächsteGeneration des Internets mit intelligenten, dezentralen Diensten aufder Blockchain zu schaffen. Deshalb habe ich mich entschieden, dasVostok-Projekt zu verkaufen und mich auf die Entwicklung desWeb3-Ökosystems zu konzentrieren, einschließlich Projekte im Bereichder Großunternehmen", sagte Alexander Ivanov, CEO und Gründer derWaves Platform.Die Distributed-Ledger-Technologie ist eine der"End-to-End"-Digitaltechnologien, die im Staatsprogramm "DigitaleWirtschaft" definiert sind.Pressekontakt:+7(968)760-9924Original-Content von: Vostok, übermittelt durch news aktuell