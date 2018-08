GGP Inc: Schluss mit der Unsicherheit!

GGP Inc weist am 27.08.2018, 20:43 Uhr einen Kurs von 22,18 USD an der Börse New York auf.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir GGP Inc einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob GGP Inc jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von GGP Inc liegt bei einem Wert von 35,54. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Real Estate" (KGV von 104,93) unter dem Durschschnitt (ca. 66 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist GGP Inc damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der GGP Inc von 21,93 USD ist mit +1,62 Prozent Entfernung vom GD200 (21,58 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 21,08 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +4,03 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der GGP Inc-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. GGP Inc zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Buy"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Buy"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Buy"-Einstufung.