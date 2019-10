GGGI bringt 3. Global Green Growth Week-Konferenz in Seoul zum Abschluss

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Die Global Green Growth Week2019 (GGGW2019) wurde heute in Seoul in der Republik Korea beendet.Auf der 3. Vorzeigekonferenz zum grünen Wachstum des Global GreenGrowth Institute (GGGI) trafen sich Hunderte von Teilnehmern,darunter Entscheidungsträger und Experten aus mehr als 40 Ländern, umdie Umstellung auf erneuerbare Energien und damit die Einhaltung desPariser Klimaabkommens und von nachhaltigen Entwicklungszielen zufördern.Auf der GGGW2019 wurde ein neuer Index für grünes Wachstumfestgelegt, die Strategie 2030 vereinbart und die Wiederwahl vonHerrn Ban Ki-moon zum Präsidenten der GGGI-Generalversammlung undRatsvorsitzenden bekannt gegeben.Herr Ban wurde am 16. Oktober von den 33 Mitgliedstaaten des GGGIeinstimmig wiedergewählt, und dies wurde auf der 8. Sitzung derGeneralversammlung und der 12. Sitzung des Rates verkündet.Die Generalversammlung und der Rat verabschiedeten außerdem dieStrategie 2030, die Zehnjahresstrategie des GGGI zum Aufbaukohlenstoffarmer, robuster, inklusiver und nachhaltigerVolkswirtschaften.Zusätzlich wurde der Green Growth Index des GGGI vorgestellt, derEntwicklungs- wie auch Industrieländern bei der Verfolgung undBewertung ihres grünen Wachstums basierend auf effizienter undnachhaltiger Nutzung von Rohstoffen, dem Schutz von Naturkapital,grünen wirtschaftlichen Chancen und sozialer Integration helfen soll.Mit dem Green Growth Index können Länder ihre Leistungen angemeinsamen grünen Wachstumszielen messen. Diese Länder werden anhandvon öffentlich zugänglichen Statistiken aus internationalen Quellenbewertet."Besonders interessant und wichtig am Green Growth Index von GGGIist die Tatsache, dass Länder damit ganz einfach den Fortschrittihrer Umstellung auf eine grüne Wirtschaft überprüfen können", sagtDr. Frank Rijsberman, Generaldirektor des GGGI. "DerartigeLeistungsmaßstäbe sind ausgesprochen hilfreich für Organisationen wiedas GGGI, die Länder bei der Verbesserung ihrer Klimapolitik und beiInvestitionen in den Bereichen unterstützen, wo sie die meiste Hilfebrauchen."Die GGGW2019 begann am 21. Oktober 21 und umfasste die jährlicheGreen Growth Knowledge Partnership-Konferenz, bei der es um dieneuesten Erkenntnisse zu den Aspekten Politik, Finanzierung,Technologie und Soziales zur Erreichung des grünen Wandels rund umdie Welt sowie die wichtige Rolle von Städten und Industrien ging.Die GGGW2019 wurde gemeinsam mit Koreas Konferenz zu erneuerbarenEnergien abgehalten.Die jüngsten Nachrichten und detaillierte Informationen zurGGGW2019 finden Sie unter media.gggi.org (https://media.gggi.org/).Foto -https://mma.prnewswire.com/media/1016373/GGGW_Panel_Discussion.jpgPressekontakt:Hee Kyung SonKommunikationsspezialist+82 70-7117-9957H.Son@GGGI.orgDaniel Muñoz-SmithKommunikationsspezialist+82 70-7117-9961Daniel.MS@GGGI.orgOriginal-Content von: Global Green Growth Institute, übermittelt durch news aktuell