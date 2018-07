GF Securities: Das dürfen Sie auf keinen Fall vergessen!

In unserer neuen Analyse nehmen wir GF Securities unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Investment Banking & Brokerage". Die GF Securities-Aktie notierte am 24.07.2018 mit 13,62 CNY, die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.Unsere Analysten haben GF Securities nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von GF Securities investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,91 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Asset Management einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,03 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

