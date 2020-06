GFT das war erst der Anfang!

GFT schießt heute kräftig nach oben. Die Aktie liegt schließlich rund fünf Prozent im Gewinn. Mit diesem Kursanstieg notiert das Papier bei 10,72 EUR. Ist das der Anfang von weiteren Kursgewinnen?

Anmerkung der Redaktion: Ist der Corona-Einbruch schon überstanden? Mit dieser Frage beschäftigt sich unser brandaktueller Sonderreport, den Sie hier kostenlos abrufen können.

Die Ausgangslage hat sich mit diesem Anstieg nun massiv verbessert. Weil das Papier damit so viel kostet wie noch nie in diesem Monat. Immerhin steigert der Wert heute sein 4-Wochen-Hoch. Die Aktionäre hatten den Wendepunkt bisher bei 10,64 EUR ausgelotet. Spannung ist für die nächsten Tage also garantiert.

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse beflügelt momentan die langfristig arbeitenden Börsianer. Demnach befindet sich GFT in Aufwärtstrends, da diese Durchschnittlinie bei 10,37 EUR verläuft. Wie kräftig Aktienkurse selbst an nur einem Tag in die Höhe schießen können, wenn die Trends nach oben zeigen, stellt der heutige Tag eindrucksvoll unter Beweis.

Fazit: Corona hat die Börsen nach wie vor fest im Griff. Sollten Sie Ihr Depot in Sicherheit bringen oder ist es Zeit für Schnäppchenjäger? Wir beantworten die wichtigsten Fragen in unserem brandneuen Sonderreport. Hier kostenfrei abrufen.