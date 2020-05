GFT ist ab sofort ein klarer Kauf!

Feierstimmung herrscht heute bei allen GFT-Aktionären. Schließlich weist die Kurstafel für ein Plus von rund sieben Prozent aus. Die Preise verteuern sich durch diesen Rücksetzer auf 8,79 EUR. Ist das nun der Auftakt einer neuen Hausse oder wird den Bullen Sand in die Augen gestreut?

Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch diese Rallye. Weil der nächste wichtige Widerstand jetzt immer näher rückt. Schließlich fehlen bis zu neuen 4-Wochen-Hochs nur noch rund vier Prozent. 9,17 EUR markieren bis heute diesen Hochpunkt. Es dürfte in den nächsten Tagen also hoch hergehen.

Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, sollte den 200er-Durchschnitt im Blick behalten. Da dieser Indikator bei 10,42 EUR notiert und dadurch eher für fallende Kurse spricht. Doch selbst in Abwärtstrends gibt es Tage, an denen die Kurse ganz einfach nach oben wollen.

