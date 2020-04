Bei GFT fliegt heute der Deckel weg!

GFT Technologies legt heute einen Traumstart hin. Schließlich klettert die Aktie derzeit rund sieben Prozent nach oben. In der Top/Flop-Liste liegt das Papier damit auf einem Spitzenplatz. Geht hier jetzt so richtig die Post ab?

Das große Bild hat sich durch diesen Anstieg erheblich verbessert. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund sieben Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Bei 9,15 EUR liegt dieses Hoch. An Brisanz fehlt es der Kursentwicklung also nicht.

Der 200-Tage-Durchschnitt setzt insbesondere langfristig agierende Investoren unter Druck. Von dieser Warte aus sind nämlich fallende Kurse zu erwarten, da der Indikator bei 10,25 EUR verläuft. Die langfristigen Abwärtstrends verlangsamen sich also mit dem heutigen Tage deutlich.

