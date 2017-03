GFT Technologies: Auch so ein Fall …

Lieber Leser,

wurden Sie von dem heutigen Kursrutsch der GFT Technologies überrascht? Oder denken Sie nach dem Kursverlust am Donnerstag von rund -9% (in der Spitze waren es sogar mehr als -12%) über einen Einstieg nach?

Falls Sie mit der Charttechnik vertraut sind, dann dürften Sie eigentlich nicht überrascht gewesen sein. Und das mit dem Einstieg sollten Sie lieber auch schnell wieder verwerfen. Ich sage Ihnen, warum:

Anlass für den aktuellen Kursrutsch war eine Adhoc-Meldung des Unternehmens: Danach konnte die im August um 2 Mio. Euro auf 46,5 Mio. Euro abgesenkte EBITDA-Prognose (Gewinn, vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) für 2016 zwar mit 46,77 Mio. Euro hauchdünn überboten werden. Allerdings wurde zugleich die Prognose für 2017 „einkassiert“.

Diese „unschöne“ Perspektive spiegelt sich auch im Kursverlauf wider. Genauer gesagt: Schon lange. Das sehen Sie im linken Teil der Grafik, dem langfristigen Monatschart der GFT Technologies-Aktie.

Der Relative Stärke Index durchbrach nämlich bereits im Januar des vergangenen Jahres eine 28 Monate andauernde Unterstützung (vertikaler roter Balken) – ein erstes Verkaufssignal. Das endgültige Aus für die Aktie folgte nur 5 Monate später und bereits -35% tiefer (pinkfarbener vertikaler Balken).

Im rechten Chartteil mit dem Tageschart sehen Sie, dass die Notierung am Donnerstag exakt auf der Unterseite einer riesigen Flagge aufgesetzt hat, die in den vergangenen 8 Monaten ausgebildet wurde. Sie dürfen erwarten, dass diese in Kürze nach unten verlassen wird.

Den Grund dafür zeigt Ihnen das On-Balance-Volumen: Das zeigte schon zur Mittagszeit ein neues Tief an. Soll heißen: Der Chart zeigt noch nicht alle Umsätze, die bis Handelsschluss noch getätigt wurden. Allerdings wird dadurch das endgültige Tief aller Wahrscheinlichkeit nach nur noch tiefer ausfallen.

Die GFT Technologies-Aktie bietet schon seit 13 Monaten keine Perspektive mehr – und daran wird sich auch weiterhin nichts ändern. Höchstens am Kurs: Der wird wohl noch deutlich weiter fallen!

Ein Gastbeitrag von Andreas Sommer.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse