GFT Technologies: Nach Quartalszahlen unter Druck – wie geht es nun weiter?

Lieber Leser,

einer der größten Verlierer im TecDAX war zum Ausklang dieser Woche am Freitag die Aktie der GFT Technologies. Dabei kam es jedoch ausnahmsweise mal nicht zu einer weiteren Gewinnwarnung. Grund sind vielmehr die vorgelegten Quartalszahlen.

Geschäftsverlauf weiterhin sehr schwach

So meldete GFT Technologies seine Quartalszahlen sowie damit gleichzeitig natürlich auch seine Neunmonatszahlen. Dabei fiel das EBITDA in den ersten neun Monaten um -14% auf 29,1 Mio. Euro, wobei sowohl Wechselkursschwankungen als auch Restrukturierungskosten belastend wirkten. Hauptgrund für die schwache Entwicklung waren jedoch Einsparungen zweier Kunden aus dem Investmentbankingbereich sowie das schwache Geschäft im angelsächsischen Raum.

Besonders kritisch ist jedoch in meinen Augen eine andere Entwicklung. Denn mehr oder weniger beiläufig erwähnte die Gesellschaft, dass der Bestand an liquiden Mitteln und Wertpapieren per Ende September auf 46,86 Mio. Euro gesunken ist. Noch erscheint das unkritisch, allerdings ist die Geschwindigkeit des Rückgangs extrem stark. Denn Ende 2016 verfügte die Gesellschaft noch über solche Mittel in Höhe von 62,29 Mio. Euro.

Mehrfach gesenkte Prognosen sollten eingehalten werden!

Die zuletzt mehrfach gesenkten Prognosen möchte das Unternehmen nun aber einhalten. Ich gehe auch auf Basis der nun vorgelegten Neunmonatszahlen davon aus, dass das funktionieren dürfte. Insofern erscheint der gestrige, nochmalige Rücksetzer auf den ersten Blick etwas überzogen. Allerdings schrieb ich zuletzt schon, dass zwar mein nächstes Kursziel bei 12 Euro liegen würde, die Aktie aber eigentlich auch noch tiefer fallen kann.

Aus charttechnischer Sicht ist die Aktie am Freitag mit dem schnellen Bruch der 12-Euro-Marke tatsächlich noch einmal nach unten ausgebrochen und hat somit ein weiteres Verkaufssignal generiert. Das Kursziel, das sich aus diesem Verkaufssignal ergibt, liegt zwischen 9,50 und 10,00 Euro. Auch den fundamental fairen Wert der Aktie würde ich auf Basis der gesenkten Prognosen auf ca. 10 Euro beziffern. Damit ist es zwar für einen Einstieg noch immer zu früh, immerhin kann man sich die Aktie jetzt aber mal langsam auf die Watchlist setzen. Denn diese Abwärtswelle könnte die letzte sein!

Ein Beitrag von Sascha Huber.