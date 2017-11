GFT Technologies: Kurserholung?

Liebe Leser,

letzte Woche bewegte GFT Technologies die Gemüter der Anleger und Sascha Huber hat sich in einer Analyse einmal genauer angeschaut, was es derzeit bei dem Unternehmen und dessen Aktie so Neues gibt. Folgendes hat er berichtet:

Der Stand! Am 30. Oktober konnte sich die Aktie der GFT Technologies SE zu den größten Gewinnern im TecDAX zählen, was – vor dem Hintergrund zweier Gewinnwarnungen – wohl eine eher kurzfristige Erholung war.

Die Entwicklung! Nachdem das Unternehmen vor wenigen Wochen noch mit einem Jahresumsatz von 450 Mio. Euro bei einem EBITDA von 48,5 Mio. Euro respektive einem EBT in Höhe von 35,0 Mio. Euro geplant hatte, waren die Prognosen bei einer ersten Gewinnwarnung im Juli auf einen Jahresumsatz von 425 Mio. Euro bei einem EBITDA von 42,0 Mio. Euro bzw. einem EBT in Höhe von 26,0 Mio. Euro gesenkt worden. Vorletzte Woche dann wurde weiter nach unten korrigiert – hin zu einem Jahresumsatz in Höhe von 415 Mio. Euro bei einem EBITDA von 34,0 Mio. Euro sowie einem EBT in Höhe von 18,0 Mio. Euro.

Die Prognosesenkungen! In nur vier Monaten wurde die Umsatzprognose um knapp -8% und die EBT-Gewinnprognose um fast die Hälfte nach unten korrigiert.

Der Ausblick! Das KGV 2017 der Aktie lag mit Stand vom 30. Oktober noch immer bei über 18, obwohl der Umsatz in 2017 rückläufig sein und der Gewinn ebenfalls einbrechen soll. Charttechnisch kommt nun die Marke von 12,00 Euro in Sicht und auch die Marke von 10,00 Euro könnte anvisiert werden. Da auch keine Aussicht auf Besserung gegeben ist, könnten unter Umständen für einige Investoren Gewinnmitnahmen anstehen.

Wie wird es bei dem Unternehmen nun weitergehen? Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.