GFT Technologies: Großes Comeback läuft bereits...

Der Börsengang von GFT Technologies (WKN: 580060) erfolgte seinerzeit, im Juni des Jahres 1999, noch am Neuen Markt. Ausgegeben wurden die Aktien damals zu 23 Euro.

Der erste Börsenkurs lag dann schon bei 44 Euro. Eine ganz große Erfolgsgeschichte war der Börsengang jedoch leider trotzdem nicht; zu den Highflyern am Neuen Markt gehörte der Titel nie. Als der Neue Markt schließlich zusammenbrach, brach jedoch auch diese Aktie völlig in sich zusammen. So notierte sie zum Ende der ...





