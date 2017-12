GFT Technologies: Bodenbildung vor Abschluss!

Lieber Leser,

zu den Gewinnern im TecDAX gehörte am Freitag die Aktie des auf Finanzdienstleister spezialisierten IT-Dienstleisters GFT Technologies. Das Unternehmen und in der Folge auch die Aktie hat ein schwieriges Jahr 2017 hinter sich. Aber 2018 sollte deutlich besser werden!

GFT Technologies war eigentlich auch schon ein Favorit für 2017

Denn im Prinzip läuft es in dem Markt, in dem das Unternehmen tätig ist, ja rund. So ist die sogenannte FinTech-Branche sicherlich eine DER Branchen 2017 gewesen. Allerdings hat sich GFT Technologies weniger auf diese kleinen, innovativen Startups als Kunden fokussiert, als vielmehr auf die Hochfinanz, also international operierende Großbanken wie beispielsweise die Deutsche Bank.

Allerdings hätte es auch da 2017 eigentlich rundlaufen müssen. Denn einerseits wurde die Regulierungsschraube bei diesen „Too big to fail“-Banken weiter angezogen und andererseits erfordern Umzüge ganzer Abteilungen, bspw. infolge des Brexit, ja eigentlich das Know-how von Firmen wie GFT Technologies. Stattdessen aber haben einige Großkunden ihre Budgets sogar zusammengestrichen, so dass GFT Technologies gleich zwei Gewinnwarnungen herausgeben musste, was dem Aktienkurs alles andere als gut tat.

Neue Hoffnung für 2018!

Allerdings sind die beiden Gewinnwarnungen inzwischen verdaut und der letzte Ausverkauf führte die Aktie – wie von mir erwartet – unter die 10,00-Euro-Marke zurück. Von dort erholte sie sich jedoch inzwischen wieder und pendelte zuletzt dann um die 12,00-Euro-Marke herum. In den letzten Tagen nun beginnt die Aktie langsam zu steigen und damit die Bodenbildung abzuschließen.

Sollte das Unternehmen in 2018 seine eigenen und damit auch die Erwartungen der Anleger erfüllen, verfügt der Titel über erhebliches Kurspotenzial. So liegt das erste Kursziel zwischen 15,00 und 16,00 Euro, auf Sicht von rund einem Jahr sind sogar bis zu 20,00 Euro möglich. Damit erinnert GFT Technologies mich ein wenig an ADVA Optical, die auch ein schlechtes Jahr 2017 hatten. Wichtig ist aber bei beiden Unternehmen, dass sie die Erwartungen jetzt auch erfüllen!

Ein Beitrag von Sascha Huber.