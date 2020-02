GFT Technologies-Aktie: Das sieht richtig gut aus!

Weitere Suchergebnisse zu "GFT Technologies":

Seit September zeigt die Kurve bei der Aktie des auf das Finanzwesen spezialisierten IT-Dienstleisters GFT Technologies wieder nach oben. Die Anleger haben den Kurs inzwischen bis auf 13,84 Euro ansteigen lassen. Der Januar war der fünfte Monat in Folge, in dem die Aktie Gewinne verzeichnen konnte (per Saldo). Der Rückstand auf das im Dezember 2015 erreichte Mehrjahreshoch bei 32,61 Euro ist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



