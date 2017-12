GFT Technologies Aktie: Organisches Wachstum von 3%!

Liebe Leser,

GFT hat solide Zahlen für das 1. Halbjahr präsentiert. Der Umsatz erhöhte sich um 4,7% auf rund 218 Mio €. Bereinigt um den Umsatzbeitrag eines im April 2016 übernommenen ITUnternehmens erzielte GFT ein organisches Wachstum von 3%. Das operative Ergebnis (EBITDA) war durch Sondereffekte aus Restrukturierungsmaßnahmen und Währungsschwankungen belastet und sank um 15%. Das Geschäft mit digitalen Lösungen für das Retail Banking in Kontinentaleuropa wuchs dynamisch und legte um 15% zu.

Das Portfolio wurde erfolgreich auf digitale Lösungen für Zukunftsthemen ausgerichtet

Besonders erfreulich entwickelte sich der Umsatz in Spanien, der um 21% stieg. In Deutschland konnte der Umsatz um 6% gesteigert werden. In der Region Americas und UK lag der Umsatz aufgrund von Sparmaßnahmen zweier Großkunden im Investment Banking 5% unter dem Vorjahreswert. In Großbritannien und Nordamerika wurden bereits die Vertriebsorganisationen angepasst, um auch in diesen Ländern künftig verstärkt Universalbanken mit digitalen Lösungen zu adressieren.

Einen ersten Erfolg erzielte GFT in Kanada. Hier konnte eine große Bank als Neukunde für ein strategisches Digitalisierungsprogramm gewonnen werden. GFT hat sein Portfolio jetzt erfolgreich auf digitale Lösungen für Zukunftsthemen wie Blockchain, Cloud-Migration, künstliche Intelligenz und Industrie 4.0 ausgerichtet. Diese Themen gewinnen im Finanzsektor, aber auch in anderen Branchen zunehmend an Bedeutung. GFT bestätigte die Prognose für 2017 und erwartet einen leichten Umsatzanstieg auf 425 Mio €.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.