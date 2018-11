GFT Technologies Aktie: Die Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz beginnen Früchte zu tragen

Weitere Suchergebnisse zu "GFT Technologies":

Im 1. Halbjahr setzte GFT 3% weniger um. Das Geschäft mit Digitalisierungslösungen für Retailbanken und aus der Erneuerung von Kernbankensystemen verlief positiv. Dies führte in der Region Continental Europe zu einem Umsatzanstieg von 6%. So konnte der Umsatz mit Kunden in Deutschland um 20% gesteigert werden. In Italien erhöhte sich der Umsatz um 5%. Auch der seit Jahren wachsende spanische Markt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.