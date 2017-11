GFT Technologies-Aktie: 3-Stufen-Analyse vom 24.11.2017

Seit dem letzten Handelstag hat sich der Kurs von GFT Technologies um -0,98% verändert. Der aktuelle Kurs beträgt 12,11€. In der letzten Woche ist die GFT Technologies-Aktie um 1,26% gefallen, seit Jahresbeginn notiert sie -40,33% tiefer.

1. Stufe: Fundamental

GFT Technologies ist sowohl im historischen Vergleich als auch im Vergleich mit den Mitbewerbern unterbewertet. Allerdings wäre GFT Technologies ab einem Kurs über 22,34 € überbewertet.

Fundamental ist die GFT Technologies-Aktie nach den Berechnungen daher “Unterbewertet”.

2. Stufe: Analysteneinschätzung

Für GFT Technologies existieren momentan 1 Buy, 2 Hold und 1 Sell Bewertungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 15,10€. Das bedeutet, dass der aktuelle Kurs um 24,69% steigen würde. Die durchschnittliche Bewertung der Analysten in der letzen Woche zur GFT Technologies-Aktie ist nicht verändert.

Die GFT Technologies-Aktie ist laut Analysten aktuell als Outperform anzusehen.

3. Stufe: sharewise-Crowd

Dem sharewise Crowdsentiment nach zu urteilen, sind die Privatanleger der GFT Technologies-Aktie gegenüber sehr positiv gestimmt. Ungefähr 100,00% sind der Meinung, GFT Technologies ist ein Buy. Das durchschnittliche Kursziel der Privatanleger liegt bei 20,50€, d.h. der aktuelle Kurs von GFT Technologies könnte sich um 69,28% verändern.

Aus Sicht der Privatanleger ist die GFT Technologies-Aktie aktuell ein Buy.

Fazit: Die GFT Technologies-Aktie bekommt im 3-Stufen Check ein Buy!

Ein Beitrag von Ethan Kauder.