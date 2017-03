GFT: Comeback nach massivem Kurssturz?

Lieber Leser,

GFT konnte in den vergangenen vier Wochen das Niveau im Aufwärtstrend nicht mehr halten und ging mit einem Minus von mehr als 12 % aus dem Handel. Erst zu Beginn dieser Woche hat der Wert mit einem kleineren Plus in Höhe von knapp 2 % die Aufwärtsfahrt wieder aufgenommen. Charttechniker sprechen davon, dass wieder eine Chance darauf besteht, die Aufwärtstrends erneut zu erobern.

GFT weit im Abwärtstrend

Dennoch gilt es zunächst festzustellen, dass technische Analysten GFT im massiven Abwärtstrend verorten. Derzeit hat die Aktie einen Abstand von annähernd 10 % zum GD200, dem gleitenden Kursdurchschnitt der vergangenen 200 Tage, aufgebaut. Damit ist aus technischer Sicht ein erneuter Trendwechsel unwahrscheinlich.

Zudem sind die Abstände auf die kürzerfristigen Trendwendepunkte teils noch höher, sodass auch in diesen zeitlichen Dimensionen kaum Aufwärtsbewegungen zu erwarten sind. Charttechniker schätzen die Ausgangssituation besser ein. Bei gut 17 Euro war ohnehin ein Boden zu erwarten, der jetzt durch eine kleine Aufwärtstrendwende erneut bestätigt worden ist.

Jetzt kommt es demnach darauf an, ob die Kurse auf mehr als 18,00 Euro klettern können. Dann wäre ein weiterer charttechnischer Aufwärtsausbruch keine Überraschung. Deshalb ist die Aktie auf dem Sprung in den neutralen Bereich.

>> Unglaublich: Tesla-Aktie bald nicht mehr Auto-Aktie Nummer 1 <<

Die größten Anleger sind auf einmal alle heiß auf diese Auto-Aktie. Kein Wunder! Sie wird die Automobilbranche revolutionieren.

Der Name dieser genialen Auto-Aktie lautet …

Ein Beitrag von Frank Holbaum.