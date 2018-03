GFSI schließt eine rekordverdächtige Global Food Safety Conference 2018 in Tokio ab

Tokio (ots/PRNewswire) -Die Global Food Safety Conference 2018 ging mit einerrekordverdächtigen Anzahl an Delegierten im The Grand Nikko Hotel inTokio, Japan, am 8. März 2018 zu Ende. Das Event fand erstmalig inJapan statt und wurde von der Global Food Safety Initiative(https://www.mygfsi.com/) (GFSI) des Consumer Goods Forumorganisiert. Über 1.200 Delegierte aus der Lebensmittelindustrie aus52 Ländern fanden sich zusammen, um die wichtigsten Fragen und Trendsim Bereich Lebensmittelsicherheit zu diskutieren. Technologie,Innovation und die Zukunft der Lebensmittelsicherheit waren dieHauptthemen auf der Konferenz. Es gab auch einige wichtigeBekanntmachungen, um eine bessere Zusammenarbeit zwischen staatlichenAufsichtsbehörden und dem Privatsektor zur Verbesserung derLebensmittelsicherheit zu fördern.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160614/379055LOGO )Zu den Höhepunkten gehörte die Veröffentlichung der neuestenVersion der GFSI Benchmarking Requirements, einem Kompendium anDokumenten, in denen beschrieben ist, was ein gutesLebensmittelsicherheitssystem ausmacht, und die denLeistungsvergleich der Zertifizierungsprogramme fürLebensmittelsicherheit ermöglichen. Eine Bekanntmachung verkündeteeine globale Zusammenarbeit zwischen GFSI und der InternationalFinance Corporation (IFC) als Teil der Strategie,öffentlich-private-Partnerschaften zu stärken. Bei einer anderenBekanntmachung ging es um die strategische Partnerschaft mit derchilenischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit(ACHIPIA), um die Lebensmittelsicherheit in chilenischen Anlagenbasierend auf dem Global Markets Programme von GFSI zu fördern.Die beispiellose Unterstützung Japans für GFSI - sowohl im In- undAusland - wurde durch eine Videobotschaft von Premierminister ShinzoAbe bei der Eröffnung hervorgehoben. Abe hieß die Delegiertenwillkommen und bezeichnete die Konferenz als eine natürliche Folgeder langjährigen Schutzmaßnahmen Japans für dieLebensmittelsicherheit. Auf der Konferenz sprachen auch einigeVorstandsvorsitzende einer Vielzahl lokaler Industrieschwergewichtewie AEON, Ajinomoto und Euglena. Den Abschluss bildete einePräsentation des Kommissars der Japanischen Sportagentur, DaichiSuzuki, der Einblicke in die Bedeutung von Lebensmittelsicherheitbesonders in Hinblick auf 2020 gab, wenn Japan Athleten und Sportfansaus allen Teilen der Welt willkommen heißt.Es wurde bekannt gegeben, dass die nächste Global Food SafetyConference 2019 in Nizza, Frankreich, stattfindet.Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an:Lisa Prévertl.prevert@theconsumergoodsforum.comPressekontakt:(+33)7-76-63-63-15Original-Content von: Global Food Safety Initiative, übermittelt durch news aktuell