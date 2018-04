GFL Environmental Inc. kündigt eine Neufinanzierung in Höhe von 5,125 Milliarden Dollar von neuen Investoren unter der Führung von BC Partners und des OTPP-Pensionsfonds als deren Partner

Toronto (ots/PRNewswire) - GFL Environmental Inc. ("GFL" oder das"Unternehmen") und eine Investorengruppe, zu der unter derFederführung von BC Partners ("BC Partners") der Ontario Teachers'Pension Plan ("Ontario Teachers'") und weitere gehören, gaben heutegemeinsam eine Vereinbarung bekannt, nach der eine Rekapitalisierungder GFL Environmental Holdings Inc. erreicht werden soll. DieTransaktion geht bei GFL von einem Firmenwert von insgesamt rund5,125 Milliarden US-Dollar aus, womit GFL als eines der größtenUnternehmen für Umweltdienstleistungen in Nordamerika gilt.Patrick Dovigi, Gründer und CEO, wird im Rahmen der Transaktionseine Führungsposition bei GFL ebenso behalten wie einen erheblichenAnteil am Unternehmen. Die Investoren werden die Anteile derderzeitigen Partner übernehmen, wozu die von HPS Investment Partners,Macquarie Infrastructure Partners III und Hawthorn Equity Partnersverwalteten Fonds bzw. die mit diesen Firmen verbundenen Fondsgehören.GFL ist einer der am schnellsten wachsenden Anbieter vielfältigerUmweltlösungen in Nordamerika. Das Unternehmen bietet seineDienstleistungen für die Entsorgung und Verarbeitung von Haushalts-und Flüssigabfällen sowie für das Infrastrukturmanagement an.Mithilfe seines Netzwerks aus 140 Einrichtungen in ganz Kanada und inMichigan kann GFL kostengünstige Lösungen für das Abfallmanagementbereitstellen, die auch für ein größeres Umweltbewusstsein sorgen.Das Team von GFL mit seinen mehr als 5.000 Mitarbeitern kümmert sichauf Grundlage kommunaler Verträge um die Abfälle von über 2,5Millionen Haushalten und bedient mehr als 60.000 Kunden aus Industrieund Handel sowie aus dem öffentlichen Sektor.Patrick Dovigi, der GFL vertritt, sagte: "Der heutige Tag markierteinen wichtigen Meilenstein auf dem Weg hin zu einer neuenWachstumsphase von GFL. Schaut man auf den Weg, den wir von unserenbescheidenen Anfängen im Jahr 2007 mit acht Mitarbeitern hin zu einerBelegschaft von 5.000 Beschäftigten in Kanada und in den VereinigtenStaatenzurückgelegt haben, kann man nur sagen, dass die letzten 10Jahre ziemlich bemerkenswert waren. Die Unterzeichnung dieserTransaktion spiegelt die harte Arbeit und den Einsatz jedes einzelnenMitarbeiters wider, und alle zusammen haben unermüdlich dafürgearbeitet, GFL zu dem zu machen, was es heute ist. Ohne sie wäreunser fortlaufender Erfolg nicht möglich gewesen."Patrick Dovigi fügte hinzu: "BC Partners und Ontario Teachers'erfüllen für uns bei GFL alle Bedingungen. Ich habe das Unternehmengegründet und deshalb war es für mich besonders wichtig, Partner zufinden, die dieselben Grundsätze, Werte und Visionen haben undnatürlich auch über ein ausreichendes Kapital verfügen, damit wirunseren ambitionierten Wachstumsplan auch finanzieren können. Ichmöchte HPS Investment Partners, Macquarie Infrastructure Partners undHawthorn Equity Partners für ihre Unterstützung von GFL in denvergangenen Jahren herzlich danken."Paolo Notarnicola, Senior Partner, der die Leitung bei demInvestment innehatte, sagte: "Wir bei BC Partners sind auf dieZusammenarbeit mit Patrick und seinem hochqualifiziertenManagementteam gespannt. Wir wollen das Kapital und die strategischeUnterstützung bereitstellen, die nötig ist, damit sie ihreunglaubliche Wachstumsgeschichte fortsetzen können." Raymond Svider,Managing Partner und stellvertretender Vorsitzender von BC Partners,fügte hinzu: "Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit GFL undunseren Partnern bei Ontario Teachers, die für uns ein wichtigerBestandteil unsere langfristigen Wachstumsstrategie auf demkanadischen Markt sein wird.""GFL steht für eine beeindruckende kanadische Erfolgsgeschichte,die sich unter einem bewährten Führungsteam entwickelt hat. Wirversprechen uns von dieser Zusammenarbeit mit GFL und unserenPartnern bei BC Partners den Aufbau von erheblichen Vermögenswertenfür unsere Mitglieder", sagte Jane Rowe, Leitende Geschäftsführerindes Bereichs Private Capital beim Ontario Teachers' Pension Plan.Die Transaktion wird voraussichtlich am 30. Juni 2018abgeschlossen sein. Finanzberater von BC Partners in Kanada warScotiabank, wobei Citi diese Aufgabe in den Vereinigten Staatenübernahm. Citigroup Global Markets Inc. sagte zudem verbindlich seinefinanzielle Beteiligung an der Transaktion zu. RBC Capital Markets,CIBC World Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, BMO Capital Marketsund Barclays Capital Canada unterstützten GFL als Finanzberater.Stikeman Elliott LLP und Cleary Gottleib Steen & Hamilton LLPfungieren als Rechtsberater von GFL und Osler, Hoskin & Harcourt LLPund Simpson Thacher & Bartlett LLP standen den Investoren alsrechtlicher Beistand zur Seite.Informationen zu BC PartnersBC Partners ist eine weltweit führende Beteiligungsgesellschaft,das Kapital aus Private-Equity-Beteiligungen und Privatkrediten ineiner Höhe von über 17 Milliarden Euro verwaltet. BC Partners wurde1986 gegründet und spielte beim Aufbau des europäischen Markts fürden Aufkauf von Unternehmen über drei Jahrzehnten eine aktive Rolle.Heute arbeiten die Führungskräfte von BC Partners von denFirmenniederlassungen in Nordamerika und Europa aus als jeweilseingebundenes Team über sämtliche Märkte hinweg.Seit Gründung konnte BC Partners bislang 101Private-Equity-Beteiligungen an Unternehmen im Umfang von 124Milliarden Euro unter Dach und Fach bringen und baut derzeit seinen10. Private-Equity-Fonds auf. Weitere Informationen erhalten Sieunter www.bcpartners.com.Informationen zu Ontario Teachers'Der Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers') ist dergrößte kanadische Pensionsfonds für einen einzelnen Berufsstand undhat ein Nettovermögen in Höhe von 180,5 Milliarden Kanadische Dollarunter seiner Verwaltung (Stand 30. Juni 2017). Der Fonds verfügt überein vielseitiges globales Portfolio von Vermögenswerten, von denenetwa 80 Prozent intern verwaltet werden. Seit seiner Gründung im Jahr1990 verzeichnet Ontario Teachers' eine durchschnittliche jährlicheNettorendite von 10,1 Prozent. Ontario Teachers' ist eine unabhängigeOrganisation mit Hauptsitz in Toronto. Die Niederlassung für dieRegion Asien-Pazifik befindet sich in Hongkong und die Vertretung fürden EMEA-Raum (Europa, Naher Osten und Afrika) ist in Londonansässig. Der voll finanzierte leistungsorientierte Pensionsplan istfür die finanzielle Ausstattung und die Verwaltung der Pensionen fürdie 318.000 aktiven und pensionierten Lehrer in der Provinz Ontariozuständig. Weitere Informationen erhalten Sie unter otpp.com undfolgen Sie uns auf Twitter @OtppInfo.Informationen zu GFLGFL, das seinen Sitz in Toronto, Ontario, hat, ist ein breitaufgestelltes Unternehmen für Umweltdienstleistungen. Es bietet überseine Einrichtungen in Kanada und im südöstlichen Michigan einumfassendes Spektrum an Managementdiensten für Haushaltsabfälle,Infrastrukturprojekte und Bodensanierung sowie Flüssigabfälle. GFLbeschäftigt mehr als 5.000 Mitarbeiter und stellt sein breitesSpektrum an Umweltdienstleistungen mehr als 60.000 gewerblichenKunden und Kunden aus der Industrie zur Verfügung. Zudem übernimmt esdie Entsorgung des Hausmülls von mehr als 2,5 Millionen privatenHaushalten.Zukunftsgerichtete InformationenDiese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationenenthalten, die sich, ohne darauf beschränkt zu sein, auf diebeabsichtigte Neufinanzierung von GFL durch Investoren, zu denen BCPartners, Ontario Teachers' und weitere gehören, beziehen. Solchezukunftsgerichteten Informationen beruhen auf bestimmten Annahmen undauf von GFL durchgeführten Analysen, die sich auf den Erfahrungen vonGFL und den Einschätzungen der derzeitigen Bedingungen sowie denerwarteten künftigen Entwicklungen und anderen Faktoren, von denenGFL glaubt, dass sie unter den gegebenen Umständen angemessen sind,stützen. Ob allerdings die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oderKennzahlen den Erwartungen und Vorhersagen von GFL entsprechen,unterliegt den Marktbedingungen und einer Reihe von bekannten undunbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dassdie tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen von GFLabweichen.