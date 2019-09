GFC-Gruppe erweitert Geschäftsführung

Köln (ots) - Die Finanzholding GFC Management- undBeteiligungsgesellschaft mbH (GFC-Gruppe) beruft Christoph Hinselnmit sofortiger Wirkung zum Geschäftsführer. Gleichzeitig wirdChristoph Hinseln in den Beteiligungen Ditcon GmbH, HackenbroichBüro- und Datentechnik GmbH, Polygon DV-Entwicklungs- Vertriebs GmbH,[blueworks] gmbh und Systemhaus West GmbH zum Geschäftsführerbestellt.Die Unternehmensgruppe setzt mit der Erweiterung derGeschäftsführung den 2010 eingeschlagenen Weg weiter fort unduntermauert die Zukunftsstrategie. Mit heute über 45.000 technischenInstallationen in den Geschäftsfeldern IT-Systemhaus, Telefonie,Rechenzentrumsleistungen und Managed Print Services (MPS), zeichnetsich auch im zehnten Jahr seit der Gründung der GFC-Gruppe einpositiver Trend im Umsatz und Ergebnis ab.Nach der erfolgreichen Übernahme und Integration der SystemhausWest GmbH aus Erkelenz sowie des IT-Systemhauses [blueworks] gmbh,führt die GFC-Gruppe aktuell verschiedene Gespräche zur Übernahme vonMittelstandsunternehmen aus den Bereichen IT und Bürokommunikation.Mit über 75 Mitarbeitern stellt die Unternehmensgruppe heute beivielen Kunden als Infrastrukturdienstleister und Lieferant für dieBereiche IT, Telefonie und Bürokommunikation eine feste Größe dar.Ein wesentlicher Erfolgsbaustein sind die Managed-Workplace-Angeboteund Hostingdienstleistungen über das eigene Rechenzentrum derGFC-Gruppe."Mit Christoph Hinseln erhalten wir innerhalb der Erweiterung derGeschäftsführung einen ausgewiesenen, langjährigen Spezialisteninnerhalb der IT und Bürokommunikation. Die zukünftige, langfristigeAusrichtung der Unternehmensgruppe, in der Gewinnung neuer Kunden undder Integration weiterer Unternehmen, setzen wir mit ChristophHinseln als Geschäftsführer in allen Gesellschaften weiter fort. AlsMitgesellschafter innerhalb der GFC-Gruppe und durch die langjährigeMitarbeit in der Geschäftsleitung, sind wir sicher, mit dieserEntscheidung den richtigen Schritt innerhalb unsererWachstumsstrategie zu gehen", so Frank Eismann, Geschäftsführer derGFC Management- und Beteiligungsgesellschaft mbH.Über GFC Management- und Beteiligungsgesellschaft mbH(www.gfc-gruppe.de):Die Holdinggesellschaft GFC Management- undBeteiligungsgesellschaft mbH (GFC-Gruppe) wurde am 01. Oktober 2010gegründet und verfügt über ein Stammkapital von 205.000 Euro sowieüber ein hohes Investitionskapital für zukünftige Akquisitionen. Sieist eine reine Finanzierungs- und Verwaltungsgesellschaft ohneeigenen Geschäftsbetrieb. Der IT-Dienstleister Ditcon GmbH, dasIT-Systemhaus Hackenbroich Büro- und Datentechnik GmbH, dasIT-Systemhaus Polygon DV-Entwicklungs- Vertriebs GmbH, dasIT-Systemhaus [blueworks] gmbh und der IT-Dienstleister undBürokommunikationsspezialist Systemhaus West GmbH sind 100-prozentigeTochtergesellschaften der GFC Management- undBeteiligungsgesellschaft mbH. An der Werbe- und MarketingagenturPixelpracht GmbH ist die GFC-Gruppe mit 75 Prozent beteiligt. Sitzder Gesellschaft ist Köln.Pressekontakt:GFC Management- und Beteiligungsgesellschaft mbHAndré DöhringUnternehmenskommunikationFuggerstraße 2651149 KölnTel. 02203/ 89 86-0E-Mail: andre.doehring@gfc-gruppe.deOriginal-Content von: GFC Management- und Beteiligungsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell