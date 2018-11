GE verkauft seine Baker-Hughes-Beteiligung — ist das Unternehmen verzweifelt?

Im Oktober entließ General Electric (WKN:851144) nach nur 14 Monaten CEO John Flannery und übergab den Top-Job an den Außenseiter Larry Culp. Culp hat signalisiert, dass die Verbesserung der Bilanz von GE derzeit eine seiner wichtigsten Prioritäten ist.

Der neue CEO hat schnell losgelegt. Mit dem Bericht zum dritten Quartal senkte das Unternehmen seine Quartalsdividende um 92 % auf 0,01 US-Dollar pro Aktie. Durch diesen Schritt werden jährlich fast 4 Mrd. US-Dollar eingespart, so dass General Electric seine Schulden schneller reduzieren kann.

GE machte diese Woche einen weiteren großen Schritt, um Bargeld zu beschaffen, und verkaufte einen beträchtlichen Teil seiner Beteiligung an Baker Hughes (WKN:A2DUAY). Die Entscheidung des Unternehmens, diesen großen Teil der Aktien inmitten eines Kurssturzes zu verkaufen, scheint eine Verzweiflungstat zu sein.

General Electric hatte einen genauen Plan zur Beschaffung von Barmitteln

In einer Investorenpräsentation im Juni setzte sich GE das Ziel, die industrielle Nettoverschuldung bis 2020 um 25 Mrd. US-Dollar zu reduzieren. Das Unternehmen verwies auf mehr als 60 Mrd. US-Dollar an potenziellen Finanzierungsquellen, um dieses Ziel zu erreichen.

Insbesondere kündigte GE einen Plan an, 20 % seines Gesundheitsgeschäfts zu veräußern und den Rest als unabhängige Aktiengesellschaft auszugliedern. Mit der Übertragung von 18 Mrd. US-Dollar Schulden und Pensionsverpflichtungen an das neue Unternehmen und dem Verkauf von 20 % des Geschäfts würde GE die Nettoverschuldung des Mutterunternehmens wahrscheinlich um mehr als 25 Mrd. US-Dollar reduzieren.

Darüber hinaus ist GE bestrebt, in den nächsten Monaten mehr als 6 Mrd. US-Dollar an Verkaufserlösen aus dem Verkauf der Distributed-Power-Sparte und eines Teils der Transport-Vermögenswerte zu erwirtschaften. Es könnte auch später zu einem kleineren Geldregen aus Anlagenverkäufen kommen, da GE seinen Ausstieg aus dem Lichtgeschäft vollzieht und andere Teile seines Portfolios bereinigt.

General Electric hatte bereits im Juni erwartet, dass nach der Zahlung der Dividende, die zur Schuldenreduzierung verwendet werden könnte, noch ein gewisser freier Cashflow verbleiben würde. Während die Erwartungen an den freien Cashflow in den letzten Monaten deutlich zurückgegangen sind, hat sich auch die Dividende verringert — das sollte also in den nächsten Jahren noch eine Geldquelle bilden.

Schließlich verwies GE auf seine Beteiligung an Baker Hughes als einen weiteren Vermögenswert, der monetarisiert werden könnte. Doch der Zeitplan für den Verkauf hat sich dramatisch beschleunigt.

Verkaufen auf niedrigem Niveau

Als General Electric Mitte 2017 sein Öl- und Gasgeschäft mit Baker Hughes zusammenschloss, erhielt es 62,5 % der Anteile an dem fusionierten Unternehmen. GE hat sich bereit erklärt, diesen Anteil für mindestens zwei Jahre nicht zu reduzieren. Jedoch gaben GE und Baker Hughes am Dienstag Änderungen in dieser Beziehung bekannt. Während die beiden Unternehmen strategische Partner bleiben, ist General Electric nicht mehr verpflichtet, bis Mitte 2019 alle Aktien von Baker Hughes zu halten.

Tatsächlich führte GE schnell eine Zweitplatzierung von mindestens 92 Mio. Baker-Hughes-Aktien durch. Baker Hughes kauft außerdem 65 Mio. Aktien direkt von GE zurück. Dazwischen hat der angeschlagene Industriekonzern nun fast ein Viertel der rund 688 Mio. Aktien von Baker Hughes verkauft.

Das Angebot von GEs Baker-Hughes-Aktien wurde mit 23 US-Dollar pro Aktie bewertet. Zum Vergleich: Erst Ende September wurde die Baker-Hughes-Aktie mit mehr als 33 US-Dollar pro Aktie gehandelt.







Um es anders auszudrücken, General Electric verkauft seine Baker-Hughes-Aktien gerade dann, wenn letztere auf dem niedrigsten Niveau seit dem letztjährigen GE-Baker-Hughes-Deal gehandelt werden. GE verkaufte diese Anteile inmitten einer Marktpanik, die dazu geführt hat, dass die Ölpreise in den USA innerhalb von sechs Wochen um mehr als 25 % gefallen sind.

Warum die plötzliche Planänderung?

Es ist noch nicht klar, warum General Electric beschlossen hat, den Zeitplan für die Reduzierung seiner Beteiligung an Baker Hughes zu beschleunigen. Eine Möglichkeit ist, dass das Unternehmen Gerüchte über eine mögliche Kreditklemme zurückweisen wollte, indem es den Investoren zeigt, dass es über ausreichend Ressourcen verfügt.

Wenn dem so ist, war es ein kostspieliges Zeichen, da GE diese Baker-Hughes-Aktien für etwa 2 Mrd. US-Dollar weniger verkaufte als ihr Marktwert vor sechs Monaten war. Dieser „Verlust“ ist jedoch im Zusammenhang mit den rund 200 Mrd. US-Dollar, die seit Anfang 2017 aus der Marktkapitalisierung von General Electric vernichtet wurden, eher unbedeutend.

Die andere Möglichkeit ist, dass GE trotz all seiner anderen Bemühungen, Bargeld zu beschaffen und Schulden zu tilgen, wirklich verzweifelt war. Wenn das der Fall war, deutet das darauf hin, dass sich die Leistung von General Electric immer noch schnell verschlechtert — und es könnten noch weitere schlechte Nachrichten folgen.

Dieser Artikel wurde von Adam Levine-Weinberg auf Englisch verfasst und am 15.11.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.