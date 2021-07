GE-Aktie: Anstehende Gewinne!

Die Gewinne von General Electric am Dienstag könnten die Dividende der GE-Aktie in den Fokus rücken, da sich der Cashflow verbessert und nachdem Raytheon Technologies am Montag seine Dividende erhöht hat. Die GE-Aktie stieg leicht an und überschritt kurzzeitig einen Kaufpunkt. Die Raytheon-Aktie stieg ebenfalls an und verlängerte den Ausbruch vom Freitag.

Am frühen Dienstag berichten die Industriegiganten – und Rivalen aus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung