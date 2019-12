GEW pocht auf Gründung eines Nationalen Bildungsrates

Osnabrück (ots) - GEW pocht auf Gründung eines Nationalen BildungsratesBundesvorsitzende Tepe beklagt Bildungsungerechtigkeit in DeutschlandOsnabrück. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hält eineWeiterentwicklung der Kultusministerkonferenz anstelle eines NationalenBildungsrates für keine Lösung. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte dieGEW-Vorsitzende Marlis Tepe: "Mein Eindruck ist, dass die Kultusministerinnenund -minister stark unter parteipolitischem Druck stehen. Landesregierungenwerden über Bildungspolitik gewählt oder abgewählt", begründete Tepe."Beschlüsse der Kultusministerkonferenz sind nicht sonderlich verbindlich. Miteinem übergreifenden Rat hätte man sachorientierte Lösungen erarbeiten undbessere Angebote entwickeln können."Nachdem die Gründung eines Nationalen Bildungsrates gescheitert war, hatte esauf Länderebene Überlegungen gegeben, ein ähnliches Gremium ohne Beteiligung desBundes zu gründen. Schon jetzt treffen sich die Kultusminister der Länderregelmäßig im Rahmen der Kultusministerkonferenz.Die Gewerkschaftsvorsitzende argumentiert, dass gewisse Fragestellungen in einemExpertengremium wie dem Bildungsrat geklärt werden sollten. "Das größte Problemist nach wie vor die Bildungsungerechtigkeit. Durch die Schuldenbremse werdenaber auch die Ministerien kaputtgespart." Bildungsausgaben variierten vonBundesland zu Bundesland - um bis zu 3300 Euro pro Schüler. "Aber was kann einKind dafür, wo es geboren wird? Da müssen wir Perspektiven entwickeln", erklärteTepe.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58964/4478255OTS: Neue Osnabrücker ZeitungOriginal-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell