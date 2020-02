GEW Wilhelmshaven stellt mit Thüga SmartService auf S/4HANA um

Naila/Wilhelmshaven (ots) - Die Wartung für die SAP-Lösung R/3 läuft in dennächsten Jahren aus. Thüga SmartService GmbH (TSG) hat frühzeitig eine neueS/4HANA-Plattform für Stadtwerke entwickelt. GEW Wilhelmshaven GmbH ist dererste Kunde, der diese Lösung seit Jahresbeginn im energiewirtschaftlichenUmfeld einsetzt.Einfachere Datenstrukturen, verbesserte Bedienbarkeit, neue Funktionalitäten -das SAP-Template S/4HANA deckt sämtliche Prozesse im Bereich EnterpriseRessource Planning (ERP) eines Unternehmens ab und gilt als zukunftsweisend. Dadie Wartung für das Vorgängermodell SAP R/3 in wenigen Jahren ausläuft, kommtkein Stadtwerk an einem Wechsel hin zu S/4HANA vorbei.Umstellung auf S/4HANA ist hochkomplexDas Update auf die neue Plattform ist eines der größten in der SAP-Geschichte.Entsprechend bedeutend ist die Umstellung für die Unternehmen. Conergos, diekürzlich mit der TSG zusammengeführt wurde, hat frühzeitig eine Lösungentwickelt und bereits den ersten Kunden umgestellt: "GEW Wilhelmshaven ist seitAnfang des Jahres mit S/4HANA produktiv. Alle Beteiligten haben mit großemEngagement an der reibungslosen Umstellung gearbeitet und das Ergebnis kann sichsehen lassen", freut sich Emil Bruusgaard, Geschäftsführer der TSG. Bei derMigration hat die TSG die Bluefield Methode verwendet. Dabei werden dieIT-Landschaften von Unternehmen durch einen automatisierten Prozess besondersschnell geprüft, entschlackt und zukunftsfähig gemacht.TSG-Lösung ist wirtschaftlich, sicher und nachhaltig"Wir haben uns ganz bewusst für die Lösung der Thüga SmartService entschieden.Ausschlaggebend waren der Kostenvorteil und die Zukunftsfähigkeit, die sichdurch die Template-Gemeinschaft für uns ergibt. Außerdem konnten wir durch dieUmstellung unsere Schnittstellen wesentlich reduzieren", begründet JosefThomann, Geschäftsführer der GEW Wilhelmshaven, seine Entscheidung.Insgesamt betreut die Thüga SmartService 30 Partner, die umgestellt werdenmüssen. Aktuell bereitet die TSG das "Onboarding" weiterer, zusätzlicherNeukunden vor. "Für interessierte Unternehmen ist es jetzt wesentlichwirtschaftlicher, mit uns auf S/4HANA umzustellen, als ein eigenes Projektaufzusetzen, denn unsere Plattform ist bereits entwickelt. Zudem haben wir denersten Kunden sicher und effizient auf das neue System migriert. Das heißt,unser Ansatz hat sich in der Praxis bewährt", erklärt Bruusgaard. Die TSG istnun dabei, die bestehende Plattform sukzessive weiter zu entwickeln.Über Thüga SmartService:Die Thüga SmartService GmbH versteht sich als strategischer Partner für dieDigitalisierung von Stadtwerken. Sie bietet modulare Software-Lösungen,operative Dienstleistungen und fachliches Know-how für das Kerngeschäft und neueGeschäftsfelder. Mit ihrer ausgewiesenen technischen und energiewirtschaftlichenExpertise setzt sie Standards und beeinflusst den digitalen Wandel. DasPortfolio reicht von Metering (ZFA, GWA), Energiedatenmanagement undMarktkommunikation über Energieeffizienz bis hin zur Telekommunikation sowie IoT(LoRaWAN). Ein weiterer Schwerpunkt sind SAP-Lösungen im Bereich ERP undVerbrauchsabrechnung sowie digitale Vermarktungs- und Service-Plattformen.Bundesweit vertrauen über 250 Kunden der SmartService. Betreut werden sie von290 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an drei Standorten: Naila (Hauptsitz),München und Freiburg. Als 100-prozentige Tochter der Thüga AG ist dasUnternehmen fest in der Thüga-Gruppe verankert.https://smartservice.dePressekontakt:Dr. Detlef Hugdetlef.hug@thuega.deTel. +49 (0) 89-38197-1222Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/18807/4513094OTS: Thüga AGISIN: DE0007481004Original-Content von: Thüga AG, übermittelt durch news aktuell