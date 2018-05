GEW-Vorstandsmitglied wirft AfD Nazi-Methoden vor

HAMBURG (dts Nachrichtenagentur) - Im Streit über die Pläne der Hamburger AfD für eine Lehrer-Meldeplattform wirft die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) der Partei Nazi-Methoden vor. "Das Vorgehen der AfD ist höchst totalitär", sagte Ilka Hoffmann, Mitglied im geschäftsführenden GEW-Bundesvorstand, dem "Redaktionsnetzwerks Deutschland" (Freitagausgaben). "Solche Vorgehensweisen gab es auch im Stalinismus und im Nationalsozialismus. In Letzterem sind Mitglieder der Hitlerjugend in Vorlesungen gegangen und haben bei Kritik an der NSDAP die Dozenten verraten. Und in solchen Traditionen kann man die Pläne der AfD sehen", kritisierte Hoffmann.

Die Hamburger AfD-Fraktion hatte zu Wochenbeginn eine Online-Plattform angekündigt, auf der Fälle von "Hetze, Stimmungsmache und Falschbehauptungen" von Lehrern gegenüber der AfD gemeldet werden können.

Foto: über dts Nachrichtenagentur