GEWOS-Studie: Massiver Anstieg spekulativer Grundstücksgeschäfte

Hamburg (ots) -- Umsatz mit Bauerwartungsland und Rohbauland seit dem Jahr 2010um 133 % gestiegen, Preissteigerung um 61 %, Kauffälle +49 %- Keine Entlastung am Grundstücksmarkt durchErbbaurechtsbestellungen, bundesweit nur 2.100 Neuverträge in2016Im Jahr 2016 wurden in Deutschland rund 11.600 Kaufverträge fürBauerwartungsland und Rohbauland geschlossen, der mit diesenVerkäufen verbundene Geldumsatz belief sich auf knapp 2,5 Mrd. Euro.Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich die Zahl der registriertenKauffälle um 20 %, der Geldumsatz stieg um rund 51 %. Im Vergleichmit dem Jahr 2010 ist die Zahl der Transaktionen um 49 % gestiegen,der Geldumsatz hat sich mehr als verdoppelt (+133 %). Dies geht ausder aktuellen GEWOS-Immobilienmarktanalyse IMA® hervor, die alseinzige flächendeckende Studie zum deutschen Immobilienmarkt auf derErfassung der tatsächlichen Verkäufe beruht."Bauland ist ein knappes Gut, insbesondere in den Städten undderen Umland. Bedingt durch das geringe Angebot baureifer Grundstückeund die insgesamt hohe Wohnungsnachfrage ist auch dasTransaktionsgeschehen im Bereich Bauerwartungsland und Rohbauland inden vergangenen Jahren stark gestiegen", erklärt Sebastian Wunsch,bei GEWOS für die IMA® verantwortlich. "Die massiven Umsatzzuwächsesind maßgeblich auf Preissteigerungen zurückzuführen", so Wunschweiter. Seit dem Jahr 2010 sind die Preise für Bauerwartungsland undRohbauland bundesweit um 61 % gestiegen, allein in 2016 war einAnstieg um 43 % zu verzeichnen. Dagegen verteuerte sich baureifesWohnbauland seit 2010 lediglich um 26 %. In 2016 lag derQuadratmeterpreis für Bauerwartungsland und Rohbauland imbundesweiten Durchschnitt bei rund 34 Euro - dies entspricht knapp 22% des Preises für baureife Grundstücke.Speziell der Kauf eines als Bauerwartungsland deklariertenGrundstücks ist ein hoch spekulatives Geschäft. "Vielfach werdenPreise gezahlt, die sich nur rechtfertigen lassen, wenn diejeweiligen Flächen auch tatsächlich die Baureife erlangen", sagtWunsch. Wenngleich der Begriff Bauerwartungsland eine Flächebeschreibt, die eine bauliche Nutzung mit hinreichender Sicherheiterwarten lässt: "Eine Garantie, dass man ein Grundstück erwirbt,welches später tatsächlich einmal bebaubar wird, hat man als Käufernicht."Keine Entlastung am Grundstücksmarkt durchErbbaurechtsbestellungenEine wenig beachtete Alternative zu dem Kauf eines Baugrundstücksbietet das Erbbaurecht. Nach einer Hochrechnung von GEWOS auf Basisder IMA®-Daten wurden im Jahr 2016 bundesweit rund 2.100 neueErbbaurechte vergeben, die hiermit verbundene Grundstücksfläche lagbei rund 251 ha. Gemessen an den in Deutschland kaufvertraglichübertragenen Wohnbaugrundstücken kommt Erbbaurechtsbestellungen damiteine vergleichsweise geringe Bedeutung zu. Die Zahl der in 2016 neuvergebenen Erbbaurechte entspricht nur rund 2 % der im vergangenenJahr registrierten Kauffälle von baureifem Wohnbauland.Bei dem Erbbaurecht handelt es sich um ein grundstücksgleichesRecht. Ein Erbbaurechtsnehmer erhält das Recht ein Grundstück für dieVertragsdauer von maximal 99 Jahren zu nutzen und auf diesem einGebäude - beispielsweise ein Eigenheim - zu errichten. DerErbbaurechtsgeber bleibt Eigentümer des Grundstücks, für dieBelastung seines Grundstücks mit dem Erbbaurecht erhält er vomErbbaurechtsnehmer einen jährlich zu entrichtenden Erbbauzins, derzwischen 2 und 5 % des Bodenwertes betragen kann.Für den Erbbaurechtsnehmer ergibt sich vor allem anfänglich einLiquiditätsvorteil: Er muss lediglich die Immobilie finanzieren,nicht aber den Grund und Boden auf dem diese errichtet wird. SpeziellSchwellenhaushalten kann so die Bildung von Wohneigentum erleichtertwerden. Auch für den Erbbaurechtsgeber - mehrheitlich Kommunen,teilweise auch Kirchen oder Stiftungen - können sich gegenüber dereinmaligen Veräußerung Vorteile bieten. "Mit dem Erbbaurecht bietetsich Städten und Gemeinden ein wohnungspolitisches Instrument, dasviel zu selten zur Anwendung kommt", kommentiert Wunsch. "Einerseitskann mit der Vergabe von Erbbaurechten aktiv der Preisdynamik amGrundstücksmarkt entgegenwirkt werden. Andererseits lässt sich dieVergabe von Erbbaurechten mit Auflagen verknüpfen - beispielsweisestädtebaulicher Art oder in Form von Belegungs- oderMietpreisbindungen. So können Kommunen ihre wohnungspolitischen Zieleverfolgen und gleichzeitig dauerhafte Einnahmen generieren, die ihrenHaushalt entlasten."Diese Pressemitteilung finden Sie auch unter: http://www.gewos.de/Pressekontakt:Sebastian WunschGEWOS GmbHTelefon: 040 69712-219E-Mail: sebastian.wunsch@gewos.deOriginal-Content von: GEWOS GmbH, übermittelt durch news aktuell