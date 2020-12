GESCO AG Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Weitere Suchergebnisse zu "Gesco":

GESCO hatte sich mit seiner Unternehmensstrategie NEXT LEVEL so viel vorgenommen, doch dann kam Corona. Anstelle von Umsatzsteigerungen und besseren operativen Margen, ging es um Schadensbegrenzung. Im 1. Halbjahr sank der Umsatz um fast ein Fünftel auf rund 237,6 Mio €. Unterm Strich musste ein Verlust von 1,60 € je Aktie verbucht werden. Wichtige Kunden waren vom Lockdown in China und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



