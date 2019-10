GESCHEITER[T] - von Misserfolgen lernen / Scheitern als Chance: Unternehmer berichten auf der deGUT darüber, welche Stolpersteine sie auf den richtigen Weg gebracht haben

Berlin/Potsdam (ots) - Im 35. Jahr der Deutschen Gründer- undUnternehmertage erzählen die beiden Entrepreneure Claudine Oldengottund Jonas Piela bei dem beliebten deGUT-VeranstaltungsformatGESCHEITER[T], was bei ihnen erst einmal schiefgehen musste, bevor esberuflich umso erfolgreicher weiterging.Claudine Oldengott hatte ihre Business-Idee für "velo easy"bereits mit 19 Jahren: Smarte Boxen, in die Fahrräder diebstahlsichereingeschlossen werden können. Die Idee reifte während ihresInternational Business-Studiums in San Francisco weiter. Konkretwurde es dann nach ihrem Masterabschluss, als sich Oldengott miteinem erfahrenen Serial Entrepreneur und Entwickler zusammentat unddie "Smart Urban Solutions GmbH" gründete. Weitere strategischePartner aus der Old und New Economy stiegen ein, mit der DeutschenBahn arbeiteten die Gründer an Pilotprojekten für smarteSchließfächer.Doch sie waren mit ihrem Produkt zu früh für den Markt. Hinzu kam:Die Nachfrage war zwar groß, aber die Teamstärke zu klein und dieFinanzdecke zu dünn. Oldengott weiß seither: Für eineUnternehmensgründung braucht es ein Vollzeit-Team. Und so widmet siesich heute dem Thema Personal: Bei dem international tätigenDienstleister Michael Page berät sie Unternehmen - hauptsächlichStart-ups - bei der Einstellung von Mitarbeitern.Jonas Piela konnte sich als Wirtschaftswissenschaftler schon frühfür das digitale, kundenfreundliche Banking begeistern undentwickelte mit einem Geschäftspartner eine App, mit der Nutzereinfach Geld versenden konnten. Diese scheiterte jedoch an der nochnicht genug ausgereiften technischen Basis, 2016 unternahmen diebeiden mit der Banking-App "Avuba" einen weiteren Versuch. Doch auchhiermit gelang ihnen nicht der Durchbruch. Piela hat sorgfältiganalysiert, welche Faktoren ihr Start-up zum Scheitern brachte. Diegute Produktidee war es definitiv nicht.Seit einigen Jahren berät Jonas Piela nun erfolgreich Unternehmenim Kontext der digitalen Transformation. Seine Firma unterstütztKlienten aus dem Finanz- und Versicherungssektor dabei, Prozesse füragile Produktentwicklung einzuführen, digitale Produkte operativ miteinem eigenen oder einem Team des Klienten umzusetzen oderRessourcenengpässe durch seinen Pool an Digital-Spezialistenauszugleichen.Moderiert wird das Gespräch von Daniela Rattunde, Redakteurin beiNKF Media.Termin: Samstag, 19.10.2019 um 16:00 Uhr im "Hörsaal"Ort: ARENA Berlin, Eichenstraße 4, 12435 Berlin (Treptow)Über die deGUTDie Deutschen Gründer- und Unternehmertage (deGUT) finden am 12.und 13. Oktober 2018 zum 34. Mal statt. Erwartet werden 6.000Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich rund um Existenzgründung undUnternehmertum informieren und beraten lassen können.Veranstaltungsort der größten Gründermesse Deutschlands ist erneutdie ARENA Berlin in Treptow. Rund 140 Aussteller und Berater sowieein kostenloses Seminar- und Workshopprogramm bieten denBesucherinnen und Besuchern fundiertes Wissen und Beratung sowieintensive Kontakte zu Gleichgesinnten, Förderern und Mentoren.Veranstaltet wird die deGUT von der Investitionsbank Berlin (IBB) undder Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB). Die deGUT wirdgefördert von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie undBetriebe des Landes Berlin und dem Ministerium für Wirtschaft undEnergie des Landes Brandenburg aus Mitteln der Länder und desEuropäischen Sozialfonds. Schirmherr ist der Bundesminister fürWirtschaft und Energie, Peter Altmaier.Pressekontakt:Anja LindemanndeGUT-PressebüroFriedrichstraße 23 A10969 BerlinTel.: 030 257717-90E-Mail: presse@degut.dewww.degut.deOriginal-Content von: Deutsche Gründer- und Unternehmertage (deGUT), übermittelt durch news aktuell