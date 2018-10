GESCHEITER[T]: Von Misserfolgen lernen / Auch bei den 34. Deutschen Gründer- und Unternehmertagen (deGUT) geben Entrepreneure wieder wertvolle Erkenntnisse aus dem Scheitern weiter

Berlin/Potsdam (ots) - Nur, wer etwas ausprobiert und keine Angstvor Fehlern hat, kommt voran. Die Veranstaltung "GESCHEITER[T] - VonMisserfolgen lernen" ist daher jedes Jahr ein Höhepunkt auf derdeGUT. Hier berichten Gründer, was ihre Unternehmung ins Strauchelnbrachte und was sie beruflich daraus gemacht haben. Am 13. Oktoberteilen Nadja Hatzijordanou, Peter Jungblut und Hans Stier ihreErfahrungen und Erkenntnisse mit den Messebesuchern.Nadja Hatzijordanou baute nach ihrem BWL-Studium als Mitgründerinund VP Finance ein Hightech-Unternehmen für Bauteile aus technischerKeramik mit auf. Doch dem fünfköpfigen Gründungsteam gelang es nicht,aus Aufträgen für Prototypen in eine Serienproduktion zu kommen, 2017musste es Insolvenz anmelden. Mangelnde Kommunikation im Gründerteam,Vertriebsschwächen und eine gewisse Forschungsverliebtheit sind ausSicht von Hatzijordanou wesentliche Gründe für das Scheitern. Heuteist sie Team Lead der HPI School of Entrepreneurship und betreutdort, neben der Anfertigung ihrer Promotionsarbeit, HPI-Start-ups inden frühen Phasen.Peter Jungblut gründete im Jahr 2000 die Crossmedia Agentur JuwiMacMillan Group auf einem Bauernhof mitten in der Lüneburger Heide.Elf Jahre später war das Unternehmen unter den Top 5 derinhabergeführten Werbeagenturen Deutschlands - wirtschaftlich gesundund bestens aufgestellt. Weitere zwei Jahre später war dasUnternehmen pleite. In seinem Buch "Dumm gelaufen. Scheiterhaufen"analysiert Jungblut die Entscheidungen, die zu diesem Desastergeführt haben. Mit seinem reichen Erfahrungsschatz ist er heutegefragter Berater für Agenturen und Unternehmen.Hans Stier musste sich im Herbst 2013 geschlagen geben. Der Plandes Berliner Unternehmers, Kaffeemaschinen zu verkaufen, die Bohnenselbst rösten und mahlen, war erst einmal gescheitert. Die Geldgeberverweigerten die weitere Finanzierung, was wiederum seine FirmaKaffee Toro in die Zahlungsunfähigkeit trieb. Dass der zweite Anlaufzum Erfolg führte, liegt wohl auch daran, dass Hans Stier die Fehlervom ersten Mal nicht wiederholte. Mit der Bonaverde Coffee AG sprengtStier die Kaffeewertschöpfungskette, unterstützt die Kaffeebauerndurch Direct-Trade und bietet seinen Kunden einen besonders fairenund frischen Kaffeegenuss.Moderiert wird die Veranstaltung von Jan Thomas. Er ist Gründerund Geschäftsführer der NKF Media GmbH.Termin: Samstag, 13.10.2018 um 16:00 Uhr im "Hörsaal"Ort: ARENA Berlin, Eichenstraße 4, 12435 Berlin (Treptow)Über die deGUT:Die Deutschen Gründer- und Unternehmertage (deGUT) finden am 12.und 13. Oktober 2018 zum 34. Mal statt. Erwartet werden 6.000Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich rund um Existenzgründung undUnternehmertum informieren und beraten lassen können.Veranstaltungsort der größten Gründermesse Deutschlands isterneut die ARENA Berlin in Treptow. Rund 140 Aussteller und Beratersowie ein kostenloses Seminar- und Workshopprogramm bieten denBesucherinnen und Besuchern fundiertes Wissen und Beratung sowieintensive Kontakte zu Gleichgesinnten, Förderern und Mentoren.Veranstaltet wird die deGUT von der Investitionsbank Berlin (IBB)und der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB). Die deGUT wirdgefördert von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie undBetriebe des Landes Berlin und dem Ministerium für Wirtschaft undEnergie des Landes Brandenburg aus Mitteln der Länder und desEuropäischen Sozialfonds. Schirmherr ist der Bundesminister fürWirtschaft und Energie, Peter Altmaier.Pressekontakt:Anja LindemanndeGUT-PressebüroTel.: 0331/231 890-22E-Mail: presse@degut.dewww.degut.deOriginal-Content von: Deutsche Gründer- und Unternehmertage (deGUT), übermittelt durch news aktuell