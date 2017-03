GESAMT-ROUNDUP: Immunität von Le Pen aufgehoben - Macron stellt Wahlprogramm vor

BRÜSSEL/PARIS (dpa-AFX) - Der französische Präsidentschaftswahlkampf wird weiter von Problemen zweier wichtiger Kandidaten mit der Justiz überschattet.



Die Rechtspopulistin Marine Le Pen verlor wegen der Verbreitung von Gewaltbildern der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) am Donnerstag ihre parlamentarische Immunität. Zugleich wird die Kritik am konservativen Präsidentschaftskandidaten François Fillon lauter, der trotz einer Vorladung durch Ermittlungsrichter seinen Wahlkampf fortsetzt.

Das Europaparlament stimmte mit breiter Mehrheit dafür, Le Pens Schutz vor strafrechtlicher Verfolgung im Fall der IS-Bilder aufzuheben. Die Präsidentschaftskandidatin könnte nun wegen der Vorwürfe vernommen werden. Am Ende könnte ein Strafprozess stehen. Auswirkungen auf ihre Wahlchancen muss dies jedoch nicht haben. Le Pen (48) ist es bislang stets gelungen, ihrer Wählerschaft Ermittlungen gegen sie als politisch motiviert zu verkaufen.

Im aktuellen Fall wird Le Pen von der französischen Justiz vorgeworfen, Ende 2015 drei Fotos von Gräueltaten verbreitet zu haben, die vom IS als Propagandamaterial benutzt wurden. Le Pen reagierte damit nach eigenen Angaben auf eine TV-Sendung, in der aus ihrer Sicht eine Parallele zwischen ihrer Partei Front National (FN) und dem IS gezogen worden war. Über die auf Twitter verbreiteten Bilder schrieb sie: "Das ist der IS."

Le Pen war zuletzt auch wegen des Verdachts der regelwidrigen Beschäftigung von Mitarbeitern unter Druck geraten. Die europäische Anti-Betrugs-Behörde hatte erklärt, die Abgeordnete habe für einen Assistenten im EU-Parlament einen "fiktiven" Vertrag ausgestellt. Le Pen hatte die Ermittlungen als politisches Manöver gewertet. Damit steht die Entscheidung des EU-Parlaments vom Donnerstag aber nicht im Zusammenhang.

Der aussichtsreiche Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron warf seinen Konkurrenten Le Pen und Fillon vor, mit ihrer Kritik an Ermittlungsbehörden den Rechtsstaat anzugreifen. Fillons Kampagne wird schwer vom Verdacht einer Scheinbeschäftigung seiner Frau auf Parlamentskosten belastet. Am Mittwoch hatte er bekanntgegeben, dass ihm deshalb nun ein Verfahren droht - er ist für den 15. März von den Ermittlungsrichtern vorgeladen. Das Vorgehen der Ermittler bezeichnete er als "politische Ermordung". Mehrere Politiker der Konservativen distanzierten sich seitdem von Fillons Kampagne.

Infolge der Affäre sind Fillons Umfragewerte gefallen, er liegt nach einer Erhebung des Instituts Elabe für den ersten Wahlgang mit 19 Prozent auf Platz Drei. Die Stichwahl würde demnach zwischen Le Pen (27 Prozent) und dem Polit-Jungstar Macron ausgetragen (24 Prozent) - mit einem klaren Sieg Macrons.

Macron versprach bei der Vorstellung seines Wahlprogramms am Donnerstag einen "radikalen Umbau" des Landes. "Die Gesellschaft, die ich will, ist zugleich von ihren Blockaden befreit und schützt die Schwächsten", sagte er. Der 39-Jährige kandidiert unabhängig von den etablierten Parteien und positioniert sich "weder rechts noch links". Der frühere Wirtschaftsminister vertritt gegen Le Pen eine klar europafreundliche Linie.

Macrons Programm sieht unter anderem Reformen des Rentensystems, der Arbeitslosigkeitsversicherung und des Arbeitsrecht vor. Er will auch Entlastungen für Geringverdiener. Zugleich verspricht Macron, über fünf Jahre 60 Milliarden Euro einzusparen, um Frankreichs Defizit zu reduzieren. Die Franzosen wählen ihren neuen Staatschef in zwei Wahlgängen am 23. April und am 7. Mai./aha/sku/DP/he