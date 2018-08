GESAMT-ROUNDUP: Hitzeschäden weiten sich aus - keine echte Abkühlung in Sicht

HANNOVER/BREMEN (dpa-AFX) - Bei hochsommerlichen Temperaturen ist derzeit keine echte Abkühlung für Niedersachsen und Bremen in Sicht.



Im Binnenland sind auch in den kommenden Tagen Temperaturen von mehr als 30 Grad zu erwarten, auch wenn es nicht mehr ganz so heiß werden soll wie schon zuletzt. Statistiker gehen inzwischen von der schlechtesten Getreideernte seit 42 Jahren aus.

Insgesamt wird nach Berechnungen des Landesamtes für Statistik eine Ernte von 4,69 Millionen Tonnen erwartet, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr ist diese Menge demnach um 22 Prozent geringer. 2017 hatten Bauern insgesamt 6,03 Millionen Tonnen Getreide geerntet. Auch Raps ernteten die Landwirte in diesem Jahr weniger als sonst.

Nicht nur Land- und Forstwirte hoffen auf Regen. Auch für die Binnenschifffahrt auf der Elbe würde ein Wetterwechsel Entspannung bringen. Die Wasserstände seien seit Wochen unverändert niedrig, sagte der kommissarische Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) Lauenburg, Tilman Treber.

Als weitere Folge der Hitze sind im ostfriesischen Fischerdorf Greetsiel zentnerweise Fische gestorben. Grund für das Fischsterben ist der zu hohe Salzgehalt im Wasser. Es strömt kein Süßwasser aus dem Binnenland nach, während bei Schleusungen von Fischkuttern Salzwasser einfließt. Betroffen seien ausschließlich Brassen, die besonders empfindlich auf salziges Wasser reagierten, sagte ein Sprecher der Gemeinde Krummhörn. Helfer hatten am Dienstag fünf Tonnen noch lebende Brassen mit Keschern gefangen und in benachbarte Gewässer umgesetzt.

Fischsterben gab es auch an anderen Gewässern in Niedersachsen. In der Vechte zwischen Neuhaus und Nordhorn (Grafschaft Bentheim) verendeten in den vergangenen Tagen zahlreiche Fische verschiedener Arten. Als Ursache wird Sauerstoffmangel vermutet. Der Anglerverband Niedersachsen hatte bereits vorige Woche vor Fischsterben zwischen Nordsee und Harz gewarnt.

Die extreme Hitze hat offensichtlich viele Blutspender abgeschreckt. Die Zahl der Spenden ist nach Angaben des für die Bundesländer Niedersachsen, Bremen, Thüringen und Sachsen-Anhalt zuständigen DRK-Blutspendedienstes in Springe jedenfalls dramatisch gesunken. Es drohe mittlerweile ein Engpass, sagte Sprecher Markus Baulke der Deutschen Presse-Agentur. Alleine in Niedersachsen und Bremen fehlen dem DRK zufolge 400 bis 450 Spender pro Tag.

Der Juli war nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes einer der heißesten und trockensten Monate seit Jahren. Die Temperaturen lagen demnach auch im Norden zwei bis drei Grad über dem langjährigen Mittel. Der Waldbrandgefahrenindex zeigte zuletzt unter anderem für Lüchow, Diepholz, Bassum, Wunstdorf und Herzberg die höchste Warnstufe an. Mit 37 Grad verzeichnete Lüchow im Wendland den bislang heißesten Tagen des Jahres in Niedersachsen.

Der Feuerwehr-Flugdienst des Landesfeuerwehrverbandes wird derzeit verstärkt angefordert, um die Wälder auf mögliche Brände zu kontrollieren. Die Lage sei schon brenzlig, sagte Hartwig Martens vom Feuerwehr-Flugdienst. Von Jahresanfang bis Ende Juli musste das Team wegen 348 Bränden die Feuerwehr alarmieren. Im Vorjahr mussten sie das nur 163 Mal tun.

Und in den nächsten Tagen? Bis zum Wochenende steigt das Thermometer im Südosten Niedersachsens auf 33, vereinzelt auch am Freitag auf 35 Grad, wie der Deutsche Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch mitteilte. Lediglich auf den Inseln sowie an der Küste sind demnach etwas geringere Werte zwischen 23 und 29 Grad zu erwarten. Außer vereinzelt in Ballungsgebieten ist nicht mehr mit tropischen Nächten mit Temperaturen über 20 Grad zu rechnen. Im Südosten Niedersachsens könnte es Schauern und vereinzelt auch Gewitter geben./woe/DP/tos