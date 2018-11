GEP wird anlässlich der jährlich stattfindenden SIG-Konferenz die Future-of-Sourcing-Auszeichnung verliehen

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

-- GEP für FUTURE-OF-SOURCING-Auszeichnungen in zwei Kategoriennominiert: Beschaffung und Managed Services / Outsourcing-- Auszeichnung wurde aufgrund der Leistungen im Bereich derglobalen Einkaufstransformation in Zusammenarbeit mit multinationalemVerbrauchsgüter-Riesen verliehenClark, New Jersey (ots/PRNewswire) - GEP, ein weltweit führenderAnbieter von Beschaffungs- und Lieferkettenlösungen für Fortune-500-und Global-2000-Unternehmen, gab heute bekannt, dass GEP diesenHerbst beim Global Executive Summit, der vor Kurzem in Rancho Mirage,Kalifornien abgehalten wurde, von der SIG (Sourcing Industry Group)als Gewinner der Future-of-Sourcing-Auszeichnung fürOutsourcing-Innovationen bekanntgegeben wurde.GEP erhielt die Auszeichnung aufgrund seiner erzielten Ergebnissenach einer ehrgeizigen und sehr erfolgreichen globalenEinkaufstransformation in Zusammenarbeit mit einem bekannten,multinationalen Verbrauchsgüter-Riesen.GEP bietet umfassende, durchgängige Beschaffungs- undLieferkettenlösungen an, darunter strategische Beratung,spezialisierte Managed Services und seine preisgekrönte Software -die marktführende, konsolidierte Digital-Beschaffungsplattform SMARTvon GEP®.Während GEP typischerweise in jedem seiner drei Geschäftsbereicheeinen Ruf als Top-Anbieter genießt, ist die digitaleGeschäftstransformation, im Rahmen derer sämtlicheSchlüsselkompetenzen in nahtlos integrierten, ergebnisorientiertenProgrammen zum Tragen kommen, das "i-Tüpfelchen" des Unternehmens.GEP gilt seit jeher als einer der führenden Anbieter imBeschaffungs- und Lieferkettenbereich und erhält von Analystenroutinemäßig hohe Bewertungen für den innovativen und sehr effektivenEinsatz digitaler Technologien für den Geschäftsbetrieb und in derBereitstellung von Dienstleistungen.Um neue Ideen zu allen Aspekten des Beschaffungs- undLieferkettenmanagements kennenzulernen, laden wir Sie ein, die GEPKnowledge Bank unter www.gep.com/knowledge-bank zu besuchen, wo Sieauf Whitepapers, Webinare, Marktnachrichten und Analysen, Blogs undForschungsberichte, die sich auf ein reichhaltiges Spektrum anstrategischen, operativen und digitalen Herausforderungen undMöglichkeiten beziehen, zugreifen können.Alle SIG-Preisträger, darunter die Teams von GEP, stellten vor derVerleihung ihre Verfahrensansätze, Methoden und Ergebnisse inPodcasts vor und hielten während der Auszeichnung im Rahmen desGipfels je eine 15-minütige "Dankesrede" ab. Sie können auf dieseInformationen unter den folgenden Links zugreifen: The SourcingIndustry Landscape (https://artofprocurement.com/category/the-sourcing-industry-landscape/). Erfahren Sie mehr über die Future of SourcingAwards der SIG unter http://futureofsourcingawards.com/.Informationen zu SIGSIG (Sourcing Industry Group) mit Sitz in Fernandina Beach,Florida, ist eine Mitgliederorganisation, die Fortune-500- undGlobal-1000-Führungskräften aus den Bereichen Beschaffung,Auftragsvergabe und Outsourcing sowie deren Beratern innovativeDenkansätze und Gelegenheiten zum Networking anbietet.SIG ist weithin als jenes Forum bekannt, das den Austausch von"Next"-Praktiken und innovativen Ideen über Live-Networking-Events,virtuelle Foren und das umfassende SIG Resource Center (SRC), einOnlinezentrum, das von und für Profis im Bereich Beschaffung undOutsourcing entwickelt wurde, ermöglicht. Die Organisation isteinzigartig, da es Praktiker, Dienstleister und Beratungsunternehmenin einer nicht-kommerziellen Atmosphäre verbindet.Weiterführende Informationen zu SIG erhalten Sie hier:http://sig.org/.Informationen zu GEPGEP unterstützt globale Unternehmen dabei, effizienter undeffektiver zu arbeiten, Wettbewerbsvorteile zu erlangen, Rentabilitätzu steigern und den Unternehmens- und Shareholder-Wert zu maximieren.Neuartige Denkweisen, innovative Produkte, unübertroffene Sach-und Fachkenntnisse sowie intelligente, leidenschaftlicheMenschen - so schafft und liefert GEP konsolidierteBusiness-Lösungen in einer beispiellosen Größenordnung und miteinzigartiger Leistungsfähigkeit und Effektivität.GEP wurde als Marktführer im Gartner Magic Quadrant und als besterAnbieter bei den World Procurement Awards und EPIC ProcurementExcellence Awards ausgezeichnet und wird von Gartner, Forrester, IDC,Procurement Leaders, Spend Matters, PayStream und Ardent Partnersregelmäßig als innovatives Unternehmen und Marktführer im BereichSource-to-Pay-Beschaffungssoftware ausgezeichnet.GEP wird auch von der Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG, HfS,SIG und IAOP als führend bei Managed Services im Bereich Beschaffung(Beschaffungs-Outsourcing) eingestuft. Darüber hinaus zeichnet dasführende Forschungsunternehmen im Bereich Unternehmensberatung, ALMIntelligence, GEP als Marktführer in den BereichenBeschaffungsstrategie und Supply-Chain-Beratung aus.Mit 14 Niederlassungen und Betriebszentren in Europa, Asien undauf dem amerikanischen Kontinent unterstützt GEP mit Hauptsitz inClark, New Jersey Unternehmen weltweit bei der Umsetzung ihrerstrategischen, operativen und finanziellen Ziele. WeitereInformationen zu unserem umfassenden Angebot an strategischenLeistungen und Managed Services finden Sie unter http://www.gep.com/.Weitere Informationen über SMART by GEP, unsere Cloud-native,zentralisierte Source-to-Pay-Plattform, finden Sie unterhttp://www.smartbygep.com/.