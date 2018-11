GEP gewinnt die Auszeichnung zum Softwareanbieter des Jahres von der Global Sourcing Association

- SMART by GEP®, die cloud-native, Source-to-Pay-Plattform desUnternehmens, gibt den Kurs in den Bereichen Ausgabenmanagement,Beschaffung und Supply-Chain-Software vor- GEP ist in drei sich ergänzenden Geschäftsbereichen -Strategieberatung, Software und Managed Services - führend, die sichalle auf Beschaffung und Supply-Chain-Management konzentrieren undtypischerweise in digitale Transformationsprojekte für Fortune-500-und Global-2000-Kunden integriert sind.Clark, New Jersey (ots/PRNewswire) - GEP, ein führender Anbietervon Beschaffungs- und Supply-Chain-Lösungen für Fortune-500- undGlobal-2000-Unternehmen weltweit, gab heute bekannt, dass die GlobalSourcing Association GEP bei ihrem jährlichen Global Sourcing Summit& Awards, der kürzlich in Johannesburg, Südafrika, stattfand, zum"Softwareanbieter des Jahres" ernannt hat.SMART by GEP® ist die branchenführende cloudbasierte, digitalePlattform für Sourcing-, Beschaffungs- und Ausgabenmanagement.Laut Subhash Makhija, Mitbegründer und CEO von GEP, hat sich dasProduktteam des Unternehmens die Aufgabe gestellt, dieleistungsfähigste und effektivste zentralisierteBeschaffungsplattform (https://www.smartbygep.com/) der Branchebereitzustellen und gleichzeitig eine großartige und wirklich einfachzu bedienende "konsumerisierte" Anwendung zu entwickeln.Er stellte fest, dass der schnell wachsende Kundenstamm von GEP -der sich größtenteils aus Fortune-500- und Global-2000-Unternehmenzusammensetzt - den Erfolg unterstreicht, den GEP durch dieZusammenführung von Prozesskompetenz, fortschrittlicher KI undAnalytik, durchdachtem Design und erfrischender Ästhetik auf einerWeltklasse-Plattform erzielt hat, die die Anforderungen deranspruchsvollsten globalen Unternehmen an Verarbeitung und Durchsatzproblemlos erfüllt."SMART by GEP ist im Wesentlichen ein digitaler Arbeitsplatz, indem die Stammnutzer jeden Tag viel Zeit verbringen - daher bietetSMART by GEP in erster Linie einen großartigen Platz zum Arbeiten",sagt Al Girardi, Vizepräsident für Marketing und Analystenbeziehungenbei GEP. "Benutzererfahrung fördert die Akzeptanz und Akzeptanzsteigert den Wert."SMART by GEP bietet eine vollständige Source-to-Pay-Funktionalitätin einer einfach zu bedienenden, cloudbasierten Plattform,einschließlich Ausgabenanalyse, Sourcing, Vertragsmanagement,Procure-to-Pay, Management von Projekteinsparungen und Nachverfolgungvon Einsparungen, Rechnungsstellung und weiteren damit verbundenenFunktionen.SMART by GEP ist sicher in Microsoft Azure integriert und erreichtweltweit ein bemerkenswertes Maß an Leistung, Skalierbarkeit undAusfallsicherheit. Es ist einfach einzurichten, bereitzustellen undzu bedienen, ohne dass eine umfangreiche Schulung erforderlich ist,und ist plattformunabhängig (es funktioniert mit SAP, Oracle oderjedem anderen großen ERP- oder F&A-System). Dank erstklassigemSupport und Service ist GEP auch ein Branchenführer im BereichKundenzufriedenheit.SMART by GEP wurde speziell auf einer einzigen Codebasis füroptimale Leistung in der Cloud entwickelt und nutzt dieWirtschaftlichkeit der Cloud, um eine flexible digitale Plattformbereitzustellen, die problemlos die schwersten und komplexestenAnforderungen der Fortune-500- und Global-2000-Kunden von GEP erfülltund gleichzeitig lästige Infrastruktur- und Supportkosten eliminiert.Informationen zu GEPGEP unterstützt globale Unternehmen dabei, effizienter undeffektiver zu arbeiten, Wettbewerbsvorteile für sich zu schaffen, dieRentabilität zu steigern und den Business und Shareholder Value zumaximieren.Neuartige Denkweisen, innovative Produkte, konkurrenzlose Fach-und Sachkenntnis und intelligente, leidenschaftliche Mitarbeiter - soschafft und liefert GEP einheitliche Unternehmenslösungen vonbeispielloser Größe, Stärke und Effektivität.GEP wurde als Marktführer im Gartner Magic Quadrant und als besterAnbieter bei den World Procurement Awards und EPIC ProcurementExcellence Awards ausgezeichnet und wird von Gartner, Forrester, IDC,Procurement Leaders, Spend Matters, PayStream und Ardent Partnersregelmäßig als innovatives Unternehmen und Marktführer im BereichSource-to-Pay-Beschaffungssoftware ausgezeichnet.GEP wird auch von der Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG, HfS undIAOP als führend bei Managed Services im Bereich Beschaffung(Beschaffungs-Outsourcing) eingestuft. Darüber hinaus zeichnet dasführende Forschungsunternehmen im Bereich Unternehmensberatung, ALMIntelligence, GEP als Marktführer in den BereichenBeschaffungsstrategie und Supply-Chain-Beratung aus.Mit 14 Niederlassungen und Betriebszentren in Europa, Asien undNord- und Südamerika unterstützt GEP, das seinen Hauptsitz in Clark,New Jersey, hat, Unternehmen weltweit bei der Umsetzung ihrerstrategischen, operativen und finanziellen Ziele. WeitereInformationen zu unserem umfassenden Angebot an strategischenLeistungen und Managed Services finden Sie unter www.gep.com. WeitereInformationen über SMART by GEP, unsere cloud-native, zentralisierteSource-to-Pay-Plattform, finden Sie unter www.smartbygep.com.