GEP führend im Gartner Magic Quadrant für Procure-to-Pay-Suites

- GEP wurde außerdem im neuesten Gartner Magic Quadrant alsführendes Unternehmen für Strategic Sourcing Application-SuitesausgezeichnetClark, New Jersey (ots/PRNewswire) - GEP, ein führender Anbietervon Beschaffungs- und Supply-Chain-Software für Fortune-500- undGlobal-2000-Unternehmen weltweit, gab heute bekannt, dass Gartner GEPim Gartner Magic Quadrant 2019 für Procure-to-Pay Suites alsführendes Unternehmen ernannt hat. Ein kostenloses Exemplar desBerichts erhalten Sie unter www.smartbygep.com/GartnerP2P."Es gibt keinen Widerspruch zwischen Schönheit und Macht", soSubhash Makhija, CEO von GEP. "SMART by GEP® ist dieleistungsfähigste und effektivste digitale Plattform für die direkteund indirekte Beschaffung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2542344-1&h=567236485&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2542344-1%26h%3D3443121804%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.smartbygep.com%252F%26a%3Ddigital%2Bplatform%2Bfor%2Bdirect%2Band%2Bindirect%2Bprocurement&a=digitale+Plattform+f%C3%BCr+die+direkte+und+indirekte+Beschaffung) in der Branche. Es ist außerdem schön understaunlich einfach zu bedienen - und das sorgt für ein Höchstmaß anBenutzerzufriedenheit und Produktivität."CIOs bei unseren Fortune-500- und Global-2000-Kunden nehmen ihreFührungsrolle in der digitalen Geschäftsentwicklung mit großerBegeisterung an", so Makhija weiter. "Sie fügen ihren strategischenPlänen echte Innovationen hinzu, nehmen neue Herausforderungen an undbleiben völlig relevant, auch wenn sich die Anforderungen an die ITund die IT-Führung zunehmend in Richtung ganzheitlichererUnternehmensziele - Produktivität, Agilität, Effizienz undWettbewerbsfähigkeit - verschieben."Die KI-gestützte, Cloud-native Plattform SMART by GEP ist einevollständig digitale Plattform für die direkte und indirekteBeschaffung. SMART by GEP ist einfach einzurichten, zu implementierenund zu bedienen, ohne dass eine umfangreiche Schulung erforderlichist. SMART von GEP ist plattformunabhängig (es funktioniert mit SAP,Oracle oder jedem anderen großen ERP- oder F&A-System). Und miterstklassigem Support und Service ist GEP ein Branchenführer inSachen Kundenzufriedenheit."Eine digitale Geschäftsplattform wie SMART by GEP ist derzentrale und wichtigste Arbeitsbereich, den viele Geschäftsanwendertäglich nutzen", so Al Girardi, Vizepräsident, Marketing undAnalystenbeziehungen bei GEP. "Die Anwendung treibt ihre Erfahrung,ihre Einstellung und ihren Output voran. Unsere Kunden erleben SMARTby GEP als "einen großartigen Arbeitsplatz", der die Produktivitätund den Wert für ihr Unternehmen steigert:"SMART by GEP, das speziell auf einer einzigen Codebasis füroptimale Leistung in der Cloud entwickelt wurde, bewältigt problemlosdie schwersten und komplexesten Anforderungen der Fortune-500- undGlobal-2000-Kunden von GEP und eliminiert gleichzeitig drückendeInfrastruktur- und Supportkosten. Die SMART byGEP-Beschaffungssoftware (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2542344-1&h=1272989824&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2542344-1%26h%3D3838283602%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.smartbygep.com%252Fprocurement-software%252Fspend-management%26a%3DGEP%2Bprocurement%2Bsoftware&a=GEP-Beschaffungssoftware) ist sicher inMicrosoft Azure verankert und erreicht damit unter allen digitalenGeschäftsplattformen ein Höchstmaß an Leistung, Skalierbarkeit undAusfallsicherheit.Gartner: Magic QuadrantfürProcure-to-Pay-Suites,Magnus Bergfors (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2542344-1&h=609749267&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2542344-1%26h%3D2252776788%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam01.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.gartner.com%25252Fanalyst%25252F43508%2526data%253D02%25257C01%25257C%25257Cb354da32fa3a43c68d8308d715cfc673%25257Ce3a291d38a204c358d0838ffcafa479d%25257C0%25257C0%25257C637001854473949980%2526sdata%253D7cj%25252F9L1OFXytH19r3bav54G%25252FpIjS2Pb6b1RH%25252B9eJNOU%25253D%2526reserved%253D0%26a%3DMagnus%2BBergfors&a=Magnus+Bergfors),William McNeill (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2542344-1&h=2125824538&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2542344-1%26h%3D3382182863%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam01.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.gartner.com%25252Fanalyst%25252F36633%2526data%253D02%25257C01%25257C%25257Cb354da32fa3a43c68d8308d715cfc673%25257Ce3a291d38a204c358d0838ffcafa479d%25257C0%25257C0%25257C637001854473949980%2526sdata%253DoflkVxzSzT9FVmVXbKeQssTvzISwpfbVqxZ4oERgaj8%25253D%2526reserved%253D0%26a%3DWilliam%2BMcNeill&a=William+McNeill),Patrick Connaughton (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2542344-1&h=2826120659&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2542344-1%26h%3D478806546%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam01.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.gartner.com%25252Fanalyst%25252F73562%2526data%253D02%25257C01%25257C%25257Cb354da32fa3a43c68d8308d715cfc673%25257Ce3a291d38a204c358d0838ffcafa479d%25257C0%25257C0%25257C637001854473959988%2526sdata%253DuClskZXgfLN5hUny8DJ6Rd8glxaQPlsG2Nl%25252BQ26Nh%25252FI%25253D%2526reserved%253D0%26a%3DPatrick%2BConnaughton&a=Patrick+Connaughton),Kaitlynn Sommers (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2542344-1&h=3187259938&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2542344-1%26h%3D1356079976%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam01.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.gartner.com%25252Fanalyst%25252F74997%2526data%253D02%25257C01%25257C%25257Cb354da32fa3a43c68d8308d715cfc673%25257Ce3a291d38a204c358d0838ffcafa479d%25257C0%25257C0%25257C637001854473959988%2526sdata%253DfqhWejH6a0fTUzPbbrDOwuLEUJ2rJiNEbrPTzW9Z0I4%25253D%2526reserved%253D0%26a%3DKaitlynn%2BSommers&a=Kaitlynn+Sommers), Micky (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2542344-1&h=2870377479&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2542344-1%26h%3D1234636813%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam01.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.gartner.com%25252Fanalyst%25252F90077%2526data%253D02%25257C01%25257C%25257Cb354da32fa3a43c68d8308d715cfc673%25257Ce3a291d38a204c358d0838ffcafa479d%25257C0%25257C0%25257C637001854473969995%2526sdata%253Dvvm1r3zz%25252FT1KAD2FQ2oR3a3VeCKPIP%25252BMry5m0ELwgOY%25253D%2526reserved%253D0%26a%3DMicky%2BKeck&a=Micky+Keck)Keck (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2542344-1&h=2870377479&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2542344-1%26h%3D1234636813%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam01.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.gartner.com%25252Fanalyst%25252F90077%2526data%253D02%25257C01%25257C%25257Cb354da32fa3a43c68d8308d715cfc673%25257Ce3a291d38a204c358d0838ffcafa479d%25257C0%25257C0%25257C637001854473969995%2526sdata%253Dvvm1r3zz%25252FT1KAD2FQ2oR3a3VeCKPIP%25252BMry5m0ELwgOY%25253D%2526reserved%253D0%26a%3DMicky%2BKeck&a=Micky+Keck), 31. 