GEP als Leader im Gartner Magic Quadrant für Strategic Sourcing Application Suites ausgezeichnet

Weitere Suchergebnisse zu "Gartner":

- GEP für seine Vollständigkeit der Vision und Fähigkeit zurUmsetzung anerkanntClark, New Jersey (ots/PRNewswire) - GEP, ein führender Anbietervon Procurement-Software und -Dienstleistungen für weltweiteFortune-500- und Global-2000-Unternehmen, gab heute bekannt, dassGartner in seinem Bericht 2018 Gartner Magic Quadrant für StrategicSourcing Application Suites GEP als Leader bezeichnet hat.Ein kostenloses Exemplar des Berichts finden Sie unterwww.smartbygep.com/GartnerSSS"Unsere Fachexperten in den Bereichen Produkt, Technik, Marketingund Support sind unermüdlich im Einsatz, Anwendern innerhalb desgesamten Ökosystems von SMART by GEP® das beste Kundenerlebnis zubieten", sagte Subhash Makhija, Chief Executive Officer von GEP. "Wirhaben uns selbst die Herausforderung gestellt, die leistungsfähigsteund effektivste einheitliche Beschaffungsplattform(https://www.smartbygep.com/) der Branche bereitzustellen undgleichzeitig eine attraktive und wirklich einfach zu bedienende aufden Endnutzer zugeschnittene Anwendung zu entwickeln - das war dieMotivation hinter SMART by GEP."Die schnell wachsende Zahl der Fortune-500- undGlobal-2000-Unternehmen, die GEP-Kunden sind," so Makhija weiter,"unterstreicht den Erfolg, den wir bei der Zusammenführung vonProzess-Know-how, durchdachtem Design und erfrischender Ästhetik aufeiner Weltklasse-Plattform erzielt haben, die den hohen Anforderungender komplexesten globalen Unternehmen an Verarbeitung und Durchsatzgerecht wird."Makhija wies darauf hin, dass das sicher in Microsoft Azureeingebettete SMART by GEP, ein bemerkenswertes Maß an Performance,Skalierbarkeit und Resistenz auf globaler Ebene erreicht.SMART by GEP bietet vollständige Source-to-Pay-Funktionalität ineiner benutzerfreundlichen, cloud-nativen Plattform, einschließlichAusgabenanalyse, Beschaffung, Vertragsmanagement, Procure-to-Pay,Einsparungsprojektmanagement und Einsparungsverfolgung,Rechnungsstellung und andere damit verbundene Funktionen.SMART by GEP lässt sich einfach einrichten, einsetzen undverwenden, ohne dass eine umfangreiche Schulung erforderlich ist.SMART by GEP ist plattformunabhängig (es funktioniert mit SAP, Oracleoder allen anderen gängigen ERP- oder F&A-Systemen). Und miterstklassigem Support und Service ist GEP ein Branchenführer inSachen Kundenzufriedenheit."Benutzerfreundlichkeit fördert die Akzeptanz", sagte Al Girardi,Vice President of Marketing and Analyst Relations bei GEP, "und dieAkzeptanz steigert den Wert. Jegliche Begeisterung über denFunktionsumfang oder die Infrastruktur einer bestimmten Anwendung istsinnlos, wenn die Anwendung von Benutzern abgelehnt wird. Wir fordernGeschäftskunden dazu auf, mehr zu erwarten und zu verlangen."Für viele Anwender ist unsere Plattform im Wesentlichen eindigitaler Arbeitsbereich, und als solcher erleben unsere Kunden SMARTby GEP als 'einen großartigen Arbeitsplatz' - und das steigert dieProduktivität und den Wert für ihr Team und ihr Unternehmen".Cloud-natives SMART von GEP, das speziell auf einer einzigenCodebasis für optimale Leistung in der Cloud entwickelt wurde, nutztdie Wirtschaftlichkeit der Cloud, um eine Lösung bereitzustellen, diedie schwersten und komplexesten Anforderungen der Fortune 500- undGlobal-2000-Kunden von GEP problemlos bewältigt und gleichzeitiglästige Infrastruktur- und Supportkosten eliminiert.Gartner, Magic Quadrant for Strategic Sourcing Application Suites,Magnus Bergfors, Patrick Connaughton, et al., 1 August 2018.Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oderDienstleistungen, die in seinen Marktforschungspublikationendargestellt sind, und rät Technologieanwendern nicht, nur dieAnbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungenauszuwählen. Marktforschungspublikationen von Gartner bestehen ausden Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner und sind nichtals Tatsachenaussagen zu verstehen. Gartner lehnt alle ausdrücklichenoder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diese Forschung ab,einschließlich aller Garantien der Marktgängigkeit oder der Eignungfür einen bestimmten Zweck.Informationen zu GEPGEP hilft globalen Unternehmen, effizienter und effektiver zuarbeiten, Wettbewerbsvorteile zu erlangen, die Rentabilität zusteigern und den Unternehmenswert und Shareholder Value zumaximieren.Frisches Denken, innovative Produkte, unübertroffene Fachkompetenzund intelligente, leidenschaftliche Mitarbeiter - so schafft undliefert GEP einheitliche Lösungen zur Unternehmensumwandlung vonbisher unerreichter Größe, Leistungsfähigkeit und Effektivität.Bezeichnet als Best Provider bei den World Procurement Awards undEPIC Procurement Excellence Awards wird GEP von Forrester, IDC,Procurement Leaders, Spend Matters, PayStream und Ardent Partnershäufig als Innovator und Marktführer im BereichSource-to-Pay-Procurement-Software ausgezeichnet.GEP ist außerdem führend im Bereich Managed Procurement Services(Procurement Outsourcing) von Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG,HfS und IAOP. Darüber hinaus bezeichnet ALM Intelligence, daserstklassige Marktforschungsunternehmen im Bereich ManagementConsulting, GEP als führend in Bezug auf Beschaffungsstrategie undLieferkettenberatung.Mit 14 Büros und Betriebszentren in Europa, Asien und Amerikaunterstützt das in Clark, New Jersey ansässige GEP weltweitUnternehmen bei der Umsetzung ihrer strategischen, operativen undfinanziellen Ziele. Um mehr über unser umfassendes Angebot anstrategischen und Managed Services zu erfahren, besuchen Sie bittewww.gep.com. Weitere Informationen zu SMART by GEP, unsererCloud-nativen, einheitlichen Source-to-Pay-Plattform, finden Sieunter www.smartbygep.com.Pressekontakt:Al GirardiVP, Marketing & Analyst RelationsGEP WorldwideTel: +1 732-382-6565E-Mail: al.girardi@gep.comOriginal-Content von: GEP, übermittelt durch news aktuell