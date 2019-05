GEP bei World Procurement Awards mit Best Procurement Technology Award ausgezeichnet, weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Branchenführerschaft

- KI-gestützte, cloudnative Source-to-Pay-Plattform - SMART byGEP®- belegt Spitzenplatz- Überzeugt durch effektive Anwendung künstlicher Intelligenz undmoderner Prozessautomatisierung- GEP auch in Kategorien "Best Procurement Consultancy" und "BestP2PSpecialist" ausgezeichnet- Unternehmen setzt Siegesserie nach Preis als "Best P2PSpecialist Provider" im letzten Jahr fortClark, New Jersey (ots/PRNewswire) - GEP, ein weltweit führenderAnbieter von Lieferkettensoftware und -dienstleistungen fürFortune-500- und Global-2000-Unternehmen, hat bei den 13. AnnualWorld Procurement Awards in London den Best Procurement TechnologyAward entgegengenommen."Einige der größten Weltkonzerne haben von GEPs Technologieprofitiert. Der Technologieriese aus den USA setzt weiterhin neueMaßstäbe bei Leistungen im Bereich Beschaffungstechnologie (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2476012-1&h=743884153&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2476012-1%26h%3D2127197619%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.smartbygep.com%252Fprocurement-technology%26a%3Dprocurement%2Btechnology&a=Beschaffungstechnologie)" - ZitatProcurement Leaders und seine hochrangige Jury. "Mit SMART by GEP®hat das Unternehmen eine Plattform entwickelt, die globalenUnternehmen dabei hilft, mehr Wert aus ihren direkten und indirektenAusgaben zu ziehen. Die cloudnative, einheitlicheSource-to-Pay-Software bietet einen kollaborativen Workspace mitallen Funktionsmerkmalen, die für einen effizientenBeschaffungsprozess notwendig sind."Zitat Jury: "SMART by GEP ist nachweislich in der Lage, dieBeschaffungs- und Lieferkettenabläufe rund um die Welt neuaufzustellen. Mit der Lösung können Unternehmen ihre Ergebnisseverbessern, schneller liefern und die Akzeptanz erhöhen und auch inkomplexen und oftmals schwierig zu beherrschenden Bereichen wieCompliance die Erwartungen erfüllen.""GEPs Anwendung von künstlicher Intelligenz und modernerProzessautomatisierung resultiert in einer äußerst zukunftssicherenPlattform." Weitere Informationen zu GEPs Erfolg finden Sie unterwww.smartbygep.com/WPCawards"Zu unserem Kundenkreis gehören Weltmarktführer im BereichFührungskultur sowie Leistungs- und Ergebnisfokus. Sie haben sich fürGEP entschieden, weil sie sich davon deutlichen Vortrieb beidigitaler Innovation, Impact und Mehrwert versprechen", sagte AlGirardi, Global Marketing & Analyst Relations bei GEP. "GEP ist heutedie führende Alternative zu dem Meer an Altsystemanbietern, dieschwindelerregende Investitionen über mehrere Jahre verlangen undfrustrierte Nutzer mit fehlgeschlagenen Implementierungen in einerEndlosschleife gefangen halten. Wir haben uns das ehrgeizige Zieleiner echten Wende gesetzt. Mit modern gestalteten undanwenderfreundlichen Lösungen, die die höchsten Anforderungenkomplexer Weltkonzerne erfüllen, setzen wir neue Maßstäbe beiBusiness-Software.""SMART by GEP hat unter versierten Business-Usern, die einedurchgängig konzipierte digitale Plattform wollen, eine schnellwachsende Fangemeinde. Dazu liefern wir fundiertes Prozesswissensowie unerreichtes Knowhow bei Beschaffung und Lieferkette. GEP istauch die erste Wahl unter fortschrittlich denkenden IT-Managern, dieden digitalen Arbeitsplatz fröhlicher und produktiver gestalten oderauch Teams und Betriebe stärker und konkurrenzfähiger machen wollen",so Girardi weiter."Dieser Preis reflektiert das Vertrauen unserer Kunden in unsereProdukte und den Nutzen, den sie von SMART by GEP erhalten", sagteSubhash Makhija, CEO und Mitgründer von GEP. "Unsere Kunden wollenMöglichkeiten ausloten, um ihren Geschäftsbetrieb mit transformativenneuen Technologien wie KI, Clouds, Big Data-Analyse und IoTumzustrukturieren. Mit SMART by GEP haben wir es geschafft, allediese Anforderungen in einer einheitlichen Plattform für die digitaleLieferkette und Neuaufstellung des Beschaffungswesens (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2476012-1&h=4146298629&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2476012-1%26h%3D1608351144%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.gep.com%252Fprocurement-consulting%252Fprocurement-transformation%26a%3Dprocurement%2Btransformation&a=Neuaufstellung+des+Beschaffungswesens) zusammenzuführen."Die von Procurement Leaders jedes Jahr in London ausgerichtetenWorld Procurement Awards sind eine Plattform für mehr als 1.000Führungskräfte des Beschaffungswesens aus aller Welt, um besondereLeistungen im Beschaffungswesen zu würdigen. GEP, Anbieter vontransformativen Lösungen für Beschaffung und Lieferkette inklusivestrategischer Leistungen und Managed Services sowie derbranchenführenden cloudnativen Software, schaffte es auch in zweiweiteren Preiskategorien in die Endrunde: Best ProcurementConsultancy und Best P2P Specialist. Im letzten Jahr holte sich GEPbei den World Procurement Awards den Titel als "Best P2P SpecialistProvider".GEP wurde auch schon vielfach von angesehenen Branchenführern undAnalysten für seine cloudnative Beschaffungs- undLieferkettensoftware ausgezeichnet. Zuletzt wurde GEP im GartnerMagic QuadrantTM for Strategic Sourcing Application Suites, IDCMarketScape Report for Cloud Procurement Software und ForresterWaveTM Report for eProcurement Software als Marktführerausgezeichnet. Darüber hinaus wurde GEP von Spend Matters, PayStreamund Ardent Partners mit den höchsten Auszeichnungen bedacht.SMART by GEP® bietet sämtliche Source-to-Pay-Funktionen für dasdirekte und indirekte Ausgabenmanagement in einer einzigenbenutzerfreundlichen, cloudnativen Plattform. Enthalten sind etwaAusgabenanalyse, Mittelbeschaffung, Vertragsmanagement,Zuliefermanagement, Procure-to-Pay-Abwicklung, das Management vonKosteneinsparungsprojekten und die Nachverfolgung von Einsparungen,Rechnungsstellung und andere damit verbundene Funktionen. SMART byGEP ist eine ausgeklügelte, modern gestaltete "konsumerisierte"digitale Arbeitsumgebung, die speziell für Beschaffungs- undLieferkettenprofis ausgelegt ist. Konfiguration, Bereitstellung undAnwendung erfordern keinen hohen Lernaufwand. SMART by GEP istplattformunabhängig und mit SAP, Oracle und jedem anderen gängigenERP- oder F&A-System kompatibel. Erstklassiger Support und Servicerunden das Leistungsangebot von GEP als Branchenführer derKundenzufriedenheit ab.Intuitives Design, eine wunderschöne grafische Oberfläche,intelligente Schnittstellen, eine flüssige und natürlicheArbeitsweise und flexibles Arbeiten auf jeder Plattform und jedemGerät führen dazu, dass SMART by GEP von den Nutzern schnellangenommen wird. Und die Akzeptanz der Nutzer hat einen positivenEffekt auf Compliance und Kosteneinsparungen.SMART by GEP ist eine zweckbestimmte Plattform mit einer einzigenCodebasis für optimale Leistung in der Cloud. Sie nutzt dieökonomischen Vorteile der Cloud für eine Lösung, die die höchstenAnforderungen von GEPs Fortune-500- und Global-2000-Kunden bei derVerarbeitungsleistung erfüllt und gleichzeitig die Kostenbelastungfür Infrastruktur und Support deutlich reduziert.Informationen zu GEPGEP unterstützt globale Unternehmen dabei, effizienter undeffektiver zu arbeiten, Wettbewerbsvorteile zu erlangen, dieRentabilität zu steigern und den Unternehmens- und Aktionärswert zumaximierenNeuartige Denkweisen, innovative Produkte, unübertroffene Sach-und Fachkenntnisse sowie intelligente, leidenschaftlicheMenschen - so schafft und liefert GEP konsolidierteLieferkettenlösungen in einer beispiellosen Größenordnung und miteinzigartiger Leistungsfähigkeit und Effektivität.GEP wurde als Marktführer im Gartner Magic Quadrant und als besterAnbieter bei den World Procurement Awards und EPIC ProcurementExcellence Awards ausgezeichnet und wird von Gartner, Forrester, IDC,Procurement Leaders, Spend Matters, PayStream und Ardent Partnersregelmäßig als innovatives Unternehmen und Marktführer im BereichSource-to-Pay-Beschaffungssoftware ausgezeichnet.GEP wird auch von der Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG, HfS,SIG und IAOP als führend bei Managed Services im Bereich Beschaffung(Beschaffungs-Outsourcing) eingestuft. Darüber hinaus zeichnet dasführende Forschungsunternehmen im Bereich Unternehmensberatung, ALMIntelligence, GEP als Marktführer in den BereichenBeschaffungsstrategie und Supply-Chain-Beratung aus.Mit 18 Niederlassungen und Betriebszentren in Europa, Asien undauf dem amerikanischen Kontinent unterstützt GEP mit Hauptsitz inClark (New Jersey) Unternehmen weltweit bei der Umsetzung ihrerstrategischen, operativen und finanziellen Ziele. WeitereInformationen zu unserem umfassenden Angebot an strategischenLeistungen und Managed Services finden Sie unter www.gep.com. WeitereInformationen über SMART by GEP, unsere cloudnative, einheitlicheSource-to-Pay-Plattform für direkte und indirekte Beschaffung, findenSie unter www.smartbygep.com.