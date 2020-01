Weitere Suchergebnisse zu "CSR":

Wuppertal (ots) - Seit mehr als vierzig Jahren zeigt Fair Trade-Pionier GEPA dieMenschen hinter dem Produkt: Dafür ist sie aktuell beim "CSR-Preis derBundesregierung" (www.csr-in-deutschland.de) in der Sonderpreiskategorie"Verantwortungsvolles Lieferkettenmanagement" als eines von fünf Unternehmennominiert worden. Das Gewinnerunternehmen wird Bundesarbeitsminister HubertusHeil als Schirmherr des CSR-Preises am 9. Juni 2020 in Berlin auszeichnen.Insgesamt hat die Expertenjury (u. a. aus dem Bundesarbeits-, Wirtschafts- undUmweltministerium, vom Deutschen Gewerkschaftsbund und dem Deutschen Institutfür Wirtschaft und Menschenrechte) 25 Unternehmen in drei Größenkategorien undzwei Sonderpreisen nominiert, die sich besonders für eine sozial, ökonomisch undökologisch verträgliche Arbeitsweise engagieren. Die Bundesregierung prämiertdamit schon zum vierten Mal Konzepte im Sinne eines nachhaltigen Wirtschaftens.Bereits 2017 wurde die GEPA in der Kategorie "VerantwortungsvollesLieferkettenmanagement" unter die Top 5 gewählt.Fairer Handel als einziger UnternehmensauftragÖkologische und soziale Standards in der Lieferkette sind Kern desGesellschaftsvertrags der GEPA, die kirchliche Hilfswerke und Jugenddachverbändevor bald 45 Jahren gegründet haben. GEPA-Geschäftsführer Peter Schaumberger:"Seit unserem Bestehen kämpfen wir gemeinsam mit unseren Handelspartnern gegenasymmetrische Machtstrukturen und den enormen Preisdruck entlang globalerLieferketten. Fairer Handel ist unser einziger Unternehmenszweck. Wir zeigen inder Praxis, dass ein gerechtes und menschenwürdiges Wirtschaften möglich ist."Zwei WettbewerbsstufenDie Bewerbung für den Preis ist in zwei Stufen gegliedert: einer Unternehmens-und einer Stakeholder-Befragung. Bei der Selbstauskunft zumLieferkettenmanagement wurden Beispiele zu Strategie, Managementansatz,Reporting, Kontrolle, Risikoanalyse abgefragt. Bei der telefonischenStakeholder-Befragung werden die Selbstauskünfte aus der Unternehmensbefragungum die Einschätzung unabhängiger gesellschaftlicher Akteure ergänzt.Die GEPA unterstützt Kampagnen für LieferkettengesetzDie GEPA unterstützt eine breit angelegte zivilgesellschaftliche Kampagne fürein wirksames Lieferkettengesetz (Lieferkettengesetz.de). Unternehmen müssendemnach Risiken untersuchen, Maßnahmen ergreifen, berichten, Beschwerdestelleneinrichten und bei Nichteinhaltung Bußgelder zahlen. Passend dazu hat die GEPAam 10. Dezember 2019 zum "Tag der Menschenrechte" als eines von 42 Unternehmenein Statement für ein deutsches Gesetz zu menschenrechtlichen undumweltbezogenen Sorgfaltspflichten unterzeichnet, das das Business & HumanRights Ressource Centre koordiniert hat. (https://www.business-humanrights.org)GEPA-Geschäftsführer Peter Schaumberger: "Wir setzen uns für einLieferkettengesetz in Deutschland ein, weil wir davon überzeugt sind, dass diesder einzige wirksame Weg ist, ausbeuterische Strukturen im globalen Welthandeldauerhaft und nachhaltig zu bekämpfen. Wir brauchen dringend die verbindlichenpolitischen Rahmenbedingungen, damit Fairer Handel zum Standard wird - inDeutschland und weltweit."Faire Beschaffung auch in der Bundesverwaltung?Gemeinsam mit anderen Akteuren aus Fairem Handel undNichtregierungsorganisationen hat die GEPA außerdem am 22.01.2020 einen offenenBrief an das Bundeskanzleramt geschickt. Dabei geht es u. a. um die Frage, obdie Bundesregierung auch verbindliche Mindestkriterien für die Beschaffung derBundesverwaltung plant.Als Fair Trade-Pionier steht die GEPA seit bald 45 Jahren für Transparenz undGlaubwürdigkeit ihrer Arbeit. Wir handeln als größte europäische FairHandelsorganisation mit Genossenschaften und sozial engagierten Privatbetriebenaus Lateinamerika, Afrika, Asien und Europa. Durch faire Preise und langfristigeHandelsbeziehungen haben die Partner mehr Planungssicherheit. Hinter der GEPAstehen MISEREOR, Brot für die Welt, die Arbeitsgemeinschaft der EvangelischenJugend in Deutschland (aej), der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)und das Kindermissionswerk "Die Sternsinger". Für ihre Verdienste um den FairenHandel und die Nachhaltigkeit ist die GEPA vielfach ausgezeichnet worden, u. a.beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis als "Deutschlands nachhaltigste Marke 2014"und zuletzt mit TOP3 in der Kategorie "Unternehmenspartnerschaften 2020" für dielangjährige Zusammenarbeit mit dem Teepartner Tea Promoters India. Als eines vonwenigen Unternehmen in Deutschland hat sich die GEPA nach dem Garantiesystem derWFTO prüfen lassen. Näheres zu Preisen und Auszeichnungen sowie zur GEPAallgemein unter www.gepa.deMitgliedschaften:- World Fair Trade Organization (WFTO)- European Fair Trade Association (EFTA)- Forum Fairer Handel (FFH)Pressekontakt:Barbara SchimmelpfennigPressesprecherinGEPA - The Fair Trade CompanyTel.: 0202/266 83-60presse@gepa.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/43796/4501430OTS: GEPA mbHOriginal-Content von: GEPA mbH, übermittelt durch news aktuell