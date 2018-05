GEPA: Fundament für die Zukunft des Fairen Handels / Zehn Jahre GEPA-Standort Wuppertal-Vohwinkel - stabile Entwicklung im Kalenderjahr 2017 / Pionier bei Wertschöpfung im Ursprung (FOTO)

Wuppertal (ots) -Vor zehn Jahren hat das Fair Handelsunternehmen GEPA sein neuesGebäude als "Fundament für den Fairen Handel" bezogen und denGEPA-Weg 1 eingeweiht.Das gewachsene Geschäftsvolumen machte den Umzug in ein größeresGebäude mit modernem Hochregal-Lager nötig, das auch zügig mit Waregefüllt wurde.Im Kalenderjahr 2017 konnte sich der Fair Trade-Pionier mit einemGroßhandelsumsatz von 72,4 Millionen Euro - geringfügig unterVorjahresniveau - weiterhin stabil darstellen (minus 1,9 Prozent).Verbraucherinnen und Verbraucher kauften für rund 114 Millionen Euro(Umsatz zu Endverbrauchspreisen) z.B. Kaffee, Schokolade, Tee, Honigund Handwerksartikel ein."Trotz Anlaufphase eines neuen Warenwirtschaftssystems, durch diedie Produkte zeitweilig nicht in der gewohnten Geschwindigkeitausgeliefert werden konnten, wurde der Umsatz im wichtigenKernvertrieb in Deutschland insgesamt auf Vorjahresniveau gehalten",erklärte der Kaufmännische Geschäftsführer Matthias Kroth. "Rückgängestammen überwiegend aus dem weniger relevanten Auslandsgeschäft. Für2018 sind im Kernvertrieb und auch im Ausland wieder Steigerungen imVergleich zum letzten Jahr zu verzeichnen." Durch das neue System hatsich die GEPA zukunftsorientiert für wachsende Umsätze aufgestellt.Zahlreiche neue Produkte und Sortimente, etwa derzeit "Taste FairAfrica" mit Bio-Kaffees und Bio-Schokoladen von afrikanischenHandelspartnern, sind inzwischen entstanden und stoßen beiVerbraucherinnen und Verbrauchern auf gutes Echo. Auch daslangjährige Pionier-Thema der GEPA und des Fairen Handels, dieWertschöpfung in globalen Lieferketten in den Ursprungsländern zusteigern, ist heute wieder ganz aktuell.Wertschöpfung: 47 Produkte zu 100 Prozent aus Ursprung"Fair war schon immer auch mehr", sagte GEPA-Geschäftsführer Markeund Vertrieb, Peter Schaumberger. "Die Fair Handelsbewegung ist vor43 Jahren mit Gründung der GEPA angetreten, das einseitige Rohstoff-und Preisgefälle zu ungunsten der Länder im Süden hin zu mehrWertschöpfung zu verändern. Dank des vielfachen Engagements vonWeltläden, Aktionsgruppen und kritischen Konsumenten sind dieForderungen nach Fairness, Gerechtigkeit und Wertschöpfung inHandelsbeziehungen heute kein Fremdwort mehr". Der erste im Ursprungverpackte Tee kam bereits 1975 von der GEPA, ebenso wie vor mehr 22Jahren der erste im Herkunftsland geröstete und verpackte Kaffee."Wir freuen uns, 47 faire Lebensmittel-Produkte anzubieten, die zu100 Prozent im Herkunftsland verarbeitet wurden. Weil Wertschöpfungim Ursprung ein Kernthema der GEPA ist, möchten wir hier unserEngagement zukünftig noch mehr verstärken", so derGEPA-Geschäftsführer. Mehr Infos unter:www.gepa.de/mehr-WertschöpfungVertriebsbereicheDer Vertriebsbereich Weltläden und Aktionsgruppen hatten einenUmsatzrückgang von 4,2 Prozent auf 20,2 Millionen Euro zuverzeichnen. Hier schlug die Systemumstellung aufgrund der sehrumfangreichen Auftragspositionen besonders zu Buche. AlsZukunftsperspektive trägt die Gründung einer Betreibergenossenschaftfür neue Weltläden Früchte, die auch von der GEPA unterstützt wird.Am 26. Mai wird ein neuer Weltladen in Frankfurt-Bockenheim eröffnet,andere Weltläden wie Gießen, Weilburg oder Xanten haben sichvergrößert oder sind in bessere Lagen umgezogen. Auf großes Interessestieß Ende April das Fest "GEPA dankt den Ehrenamtlichen" mit um die500 Engagierten.Der Vertrieb Lebensmittel- Bio- und Naturkosthandel konnte einPlus von 2,2 Prozent auf 28,6 Millionen Euro verbuchen. Imklassischen Lebensmittelhandel ist die GEPA als Fair Trade-Pionieranerkannt. Im Bio-Fachhandel wurde im Frühjahr 2018 eine umfangreicheListung des neuen Afrika-Sortimentes erzielt.Der Vertrieb Außer-Haus-Service (z.B. Firmenkantinen oderBildungseinrichtungen) steigerte sich um 1 Prozent auf 8 MillionenEuro. Neue Kunden konnten im kirchlichen Großkundenbereich gewonnenwerden, etwa der diakonische Träger "Dienste für Menschen" undCaritas Frankfurt a.M. mit allen Einrichtungen. Ein neuesKaffeemaschinenkonzept mit Beratung bei Anschaffung und Finanzierungsoll Kunden die Einführung fairen Kaffees im Betrieb erleichtern.Beim DFB-Pokalfinale am 19. Mai in Berlin ist die café sí-Bar wiederpräsent.Der Onlineshop für Endkunden wuchs um 13,2 Prozent auf 1,3Millionen Euro Umsatz. Gezielte Online-Marketing-Maßnahmen vor allemim Bereich Suchmaschinen haben die Sichtbarkeit im Web vergrößert.Der Umsatz im Bereich Ausland/Verarbeiter ist um 8,6 Prozent auf14,3 Millionen Euro gesunken. Dabei handelt es sich beispielsweise umsaisonale Verschiebungen beim Rohwarengeschäft mit Verarbeitern.Produktgruppen: über 83 Prozent Lebensmittelumsatz mit bioIm Bereich Kaffee wurde mit dem "Bio Café Los Catadores Red Honey"neue Wege in Richtung Microlot beschritten. Diese Rarität stammt mit75 Säcken direkt und exklusiv für die GEPA von der Finca einesMitglieds unserer Partnerkooperative RAOS in Honduras. Insgesamtblieb der Kaffee-Umsatz nahezu auf Vorjahresniveau bei 31,7 MillionenEuro. Lebensmittel gingen um 2,7 Prozent auf einen Umsatz von 39,7Millionen Euro zurück. Schokolade steigerte sich um 1,3 Prozent auf16,2 Millionen Euro Umsatz. Erstmals setzt die GEPA jetzt für die"Vollmilch Haselnuss Schokolade" fair gehandelte Haselnüsse ein. Neusind die vegane "Bio Cocoba Zartbitter Schokocreme" und zweiVarianten "Haselnuss Waffeln": pur und mit Schokoladenüberzug. Teeblieb mit einem Umsatz von 4 Millionen Euro nahezu aufVorjahresniveau (minus 0,8 Prozent).HandwerkInsgesamt ging der Umsatz mit Handwerksprodukten um 20,1 Prozentauf rund eine Million Euro zurück. Mit einem neuen Messeauftritt, derin Kooperation mit der Hochschule Düsseldorf entwickelt wird, sollenneue Zielgruppen erschlossen werden.Veranstaltungen:Erfolgreicher Katholikentag in Münster Mit großer GEPA-Präsenzging in diesem Jahr der Deutsche Katholikentag in Münster (9.-13.5.2018) zu Ende. Von Katholikentags-Lounge bis Pressezentrum sowieKirchenmeile oder Eine-Welt-Bühne kam man an fairen Produkten undfairem Kaffee der GEPA nicht vorbei. In Dortmund beim 37. DeutschenEvangelischen Kirchentag ist die GEPA 2019 ebenfalls wieder vor Ort.Dritter GEPA-SchülertagUnter dem Motto "GEPA erleben - Fairen Handel entdecken" könnenSchülerinnen und Schüler von weiterführenden Schulen in Wuppertal undUmgebung am 4. Juli 2018 erneut bei der GEPA hinter die Kulissenschauen. Weitere Infos in Kürze unter www.gepa.deFaire Woche vom 14. bis 28. September 2018Unter dem Motto "Fairer Handel und Klimawandel" sind wieder alleInteressierte aufgerufen, sich an der Fairen Woche mitVeranstaltungen zu beteiligen: www.fairewoche.deBezugsquellen:Neue Café Rarität, Afrika-Sortiment und Handwerksprodukte Denneuen "Bio Café Los Matadore Red. Honey", Bio-Schokoladenvariantenund Bio-Kaffees "Taste Fair Afrika" und das Handwerkssortiment sinderhältlich in den Weltläden und im GEPA-Onlineshop für Endkundenunter www.gepa-shop.deAls Fair Trade-Pionier steht die GEPA seit über 40 Jahren fürTransparenz und Glaubwürdigkeit ihrer Arbeit. Wir handeln als größteeuropäische Fair Handelsorganisation mit Genossenschaften und sozialengagierten Privatbetrieben aus Lateinamerika, Afrika, Asien undEuropa. Durch faire Preise und langfristige Handelsbeziehungen habendie Partner mehr Planungssicherheit. Hinter der GEPA stehen MISEREOR,Brot für die Welt, die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugendin Deutschland (auf), der Bund der Deutschen Katholischen Jugend(BDKJ) und das Kindermissionswerk "Die Sternsinger". Für ihreVerdienste um den Fairen Handel und die Nachhaltigkeit ist die GEPAvielfach ausgezeichnet worden, u. a. beim DeutschenNachhaltigkeitspreis 2014 als "Deutschlands nachhaltigste Marke";gleichzeitig wurde sie dabei unter die Top 3 der nachhaltigstenKleinunternehmen (bis 499 Mitarbeiter) gewählt. Außerdem hat sich dieGEPA nach dem neuen Garantiesystem der WFTO prüfen lassen. Näheres zuPreisen und Auszeichnungen sowie zur GEPA allgemein unter www.gepa.deMitgliedschaften:- World Fair Trade Organization (WFTO)- European Fair Trade Association (EFTA)- Forum Fairer Handel (FFH)