Wuppertal (ots) -Fairer Handel spielt eine wichtige Rolle beim Kampf gegen denKlimawandel im Globalen Süden. Soziale Bewegungen wie der FaireHandel legen den Grundstein für Bewusstseinswandel, politischeRahmensetzungen und klimafreundlichere Wirtschaftsweisen.Entschlossenes Handeln aller Interessengruppen ist unabdingbar: Dasbetrifft Politik, Wirtschaft und Verbraucher/-innen auf lokaler,nationaler und internationaler Ebene. Dabei spielt Deutschland eineentscheidende Rolle. So lautete das Fazit des Fachpodiums: "Climatefirst: Wie gelingt die öko-faire Wende bis 2030", das die GEPA am 8.Juni mit zahlreichen Gästen aus Wissenschaft, Politik,Zivilgesellschaft und Medien veranstaltet hat. Die Diskussion bildetden Auftakt der GEPA-Aktivitäten zu Klimagerechtigkeit in dennächsten Jahren. Das Wuppertal Institut wird diese Arbeitwissenschaftlich begleiten.Wer zahlt die Rechnung? Menschen im Globalen Süden leiden aufgrundvon Überschwemmungen, extremer Trockenheit und Ernteeinbrüchen ammeisten unter den sozialen, ökologischen und ökonomischen Folgen desKlimawandels, obwohl sie am wenigsten dazu beigetragen haben.Handelspartner von Fair Trade-Pionier GEPA, vorwiegendKleinbauerngenossenschaften, müssen zusätzlich zu ihrer täglichenArbeit sogar immer häufiger Katastrophenhilfe leisten, um dieschlimmsten Folgen der Klimaschäden abzumildern.Jetzt erst recht: Dass das UN-Entwicklungsziel "Klimaschutz" trotzRückzug von US-Präsident Donald Trump aus dem Pariser Klimaabkommenerreicht werden kann, diskutierten GEPA-Geschäftsführer PeterSchaumberger, Flhor de Maria Zelaya Contreras (MitgliedFrauen-Kaffeekooperative APROLMA, Honduras) gemeinsam mit ClaudiaWarning (Vorstand GEPA-Gesellschafter Brot für die Welt), AndreasMucke (Oberbürgermeister Wuppertal) und Uwe Schneidewind (PräsidentWuppertal Institut). In seinem Grußwort betonte Klaus Töpfer,ehemaliger Exekutivdirektor des Umweltprogramms der VereintenNationen, dass wirtschaftliche Stabilität und ökologische Vorsorgesehr wohl Hand in Hand gehen können. Daran müsse in Deutschlandintensiv weitergearbeitet werden.Nur mal kurz die Welt retten? Konkrete MaßnahmenEinfache Formeln zur Rettung des Weltklimas gibt es nicht,konkrete Lösungsansätze aber schon. Nun kommt es auf die konsequentenationale Umsetzung internationaler Beschlüsse an. Daher appellierteFlhor de Maria Zelaya Contreras (APROLMA, Honduras) an dieBundesregierung: "Legen Sie Ihr Ego ab, verstehen und leben Sie dasWort Solidarität und setzen Sie sie in Ihrer Arbeit um. Denken Sie andie Zukunft der Erde und lernen Sie unsere Mutter Natur, 'la tierramadre', zu verstehen. Nur so und nicht anders tragen Sie zuröko-sozialen Transformation auf politischer Ebene bei". PeterSchaumberger (GEPA) forderte konkretes Umdenken: "Die Beweislastumdrehen: Für Klimasünden müssen selbstverständlich die VerursacherRechenschaft ablegen. Klimagerechtigkeit sollte in den Köpfen festverankert und in den Gesetzen festgeschrieben werden. Der FaireHandel zeigt seit mehr als vierzig Jahren, dass Handel nach fairenund ökologischen Kriterien auch wirtschaftlich erfolgreich ist." Wiedas funktionieren kann, machte er am Beispiel Kaffee deutlich: "Derunter unfairen und klimaschädlichen Bedingungen erzeugte Kaffeemüsste viel teurer sein."Claudia Warning (Brot für die Welt) appellierte an dieVerantwortung der Industrie- und Schwellenländer: "Verdorrte Erntenwie auch Überschwemmungen treffen die Ärmsten am härtesten. Dasdürfen wir nicht zulassen!" Sie forderte die Bundesregierung zumAusstieg aus der Braunkohle auf. Die "German Energiewende" -mittlerweile ein internationales Schlagwort - könne hier miterneuerbaren Energien eine Vorreiterrolle spielen. Man könne hier derPolitik auch "Rückenwind" geben.Wie sich Wuppertal getreu dem Motto "Global denken, lokal handeln"engagiert, zeigte Andreas Mucke (Stadt Wuppertal) am Beispiel derKlimapartnerschaft mit der Partnerstadt Matagalpa (Nicaragua). DaMatagalpa ein großes Problem mit Hochwasser hat, unterstütztWuppertal mit Frühwarnsystemen. Die Umweltverwaltungen der beidenPartnerstädte kooperieren eng zusammen. Andreas Mucke: "WennUS-Präsident Trump den Rückwärtsgang in der Klimapolitik einlegt,muss der Rest der Welt - allen voran die Städte - Vollgas bei derKlimarettung und bei einem nachhaltigen Lebensstil geben." UweSchneidewind (Wuppertal Institut) sprach von einer "Dynamik für denKlimaschutz von unten", d. h. von Unternehmen, Städten,Produzent/-innen und der sozialen Bewegung, die einen"Legitimationsdruck" auf die Verantwortlichen in Politik, Wirtschaftund Gesellschaft erzeugen könne. Er betonte, dass es in Wuppertal mitder GEPA und dem Wuppertal-Institut zwei "global champions" gebe imHinblick auf die globalen Nachhaltigkeitsfragen. Diese hätten nichtnur die Diskussion in Deutschland, sondern auch internationalentscheidend geprägt."Ich freue mich deswegen auch über diese Veranstaltung, weil eseben eindrucksvoll ist, dass wir hier in Wuppertal sozusageneigentlich zwei global Champions haben im Hinblick auf diese globalenNachhaltigkeitsfragen - Institutionen, die mit dem was sie - im Fallder GEPA schon seit über 40 Jahren, in unserem Fall seit 25 Jahrenmachen, nicht nur die Diskussion in Deutschland, sondern auchinternational entscheidend prägen."Weitere Forderungen an die PolitikGEPA-Geschäftsführer Peter Schaumberger setzte sich im Namen derGEPA-Handelspartner für eine Förderung der kleinbäuerlichenLandwirtschaft ein, die laut Weltagrarbericht zu siebzig Prozent zurWelternährung beitragen. Dazu gehört vor allem Wissenstransfer undtechnische Unterstützung. Darüber hinaus sollten öko-faireBeschaffung auf Lokal-, Landes-, Bundes- und EU-Ebene gesetzlichverankert werden. "Förderung kleinbäuerlicher Landwirtschaft" und"öko-faire Beschaffung" sind Teil des Forderungskatalogs der Kampagnezur Bundestagswahl von Forum Fairer Handel und Weltladen-Dachverband(www.forum-fairer-handel.de). Außerdem schlug Peter Schaumberger"fiskalpolitische Regulierungen" vor. Dazu zählen einerseitsSteuererleichterungen für Unternehmen, die fair und ökologischwirtschaften, andererseits Sanktionen bei Klimasündern in Form einerCO2-Steuer.Als Fair Trade-Pionier steht die GEPA seit über 40 Jahren fürTransparenz und Glaubwürdigkeit ihrer Arbeit. Wir handeln als größteeuropäische Fair Handelsorganisation mit Genossenschaften und sozialengagierten Privatbetrieben aus Lateinamerika, Afrika, Asien undEuropa. Durch faire Preise und langfristige Handelsbeziehungen habendie Partner mehr Planungssicherheit. 